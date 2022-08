Taylor Swift se impone con el premio a mejor video del año en los MTV Video Music Awards

La cantante estadounidense Taylor Swift se impuso el pasado 28 de agosto en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV.

En la ceremonia, su canción 'All Too Well' recibió el codiciado premio a mejor videoclip del año, así como las distinciones a mejor vídeo en formato largo y mejor dirección.

Swift, quien acudió con un elegante vestido de cadenas de pedrería plateada del diseñador Oscar de la Renta, anunció durante la recogida del premio que lanzará un nuevo disco el próximo 21 de octubre que se titulará 'Midnights', en el que contará trece historias de noches sin dormir a lo largo de su vida.

La estadounidense, en su discurso, alabó el trabajo de las mujeres detrás de las cámaras y destacó que este año, por primera vez, habían sido nominadas cuatro directoras de videoclips.

"Chicos, estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido y estoy segura con cada segundo de este momento que no hubiese sido posible hacer este corto si no fuese por ustedes, los fans", dijo en el escenario.

Asimismo los seguidores de la artista se encuentran a la expectativa con el nuevo álbum de Swift, que relata los crudos pensamientos que han circulado por su cabeza a lo largo de su vida personal y profesional.

"Pensé que sería un momento divertido para anunciar que mi nuevo álbum llega el 21 de octubre. Y les contaré más a medianoche", afirmó la artista antes de dar paso a la premiación de otra categoría.

"Nos mantenemos despiertos, enamorados y con miedo, con confusión y llorando. Permanecemos mirando a las paredes y bebemos hasta que nos devuelven la conversación", indica la intérprete de 'Love story', en una de las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram anunciando su disco.

