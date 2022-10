Cardi B es demanda por un hombre que asegura sentirse "humillado" con la portada de su álbum

Cardi B vuelve a estar en el ojo del huracán por cuenta de un hombre que asegura que la rapera hizo uso indebido de su imagen para la carátula de su trabajo discográfico ‘Gangsta Bitch Music, Vol. 1’ de 2016. El demandante es Kevin Michael Brophy, quien se autodenomina como padre de familia y explica que el diseño tatuado fue utilizado en una composición sugestiva.

Brophy presentó una demanda a la exitosa intérprete de ‘I Like It’ por 5 millones de dólares por violaciones a los derechos de autor, ante las instancias de una corte federal al sur de California, Estados Unidos.

Mira también: Video: Cardi B golpeó a un fanático con su micrófono y recibió críticas del público

Publicidad

A. Barry Cappello y demás abogados del hombre, que tiene esposa y dos hijos, explicaron que los tatuajes de su cliente han aparecido en revistas y que precisamente la foto del disco fue editada para que se viera en la espalda del modelo masculino, cuya cabeza está en medio de las piernas de la estadounidense. “Su vida ha sido alterada y su diseño ahora es considerado repugnante”, aseguraron.

Según el abogado de la ganadora de múltiples premios Grammy, Peter Anderson, Brophy y la imagen del álbum no están relacionados. “El rostro de Brophy no estaba en el mixtape, no tiene nada que ver con Brophy”.

Te puede interesar: Cardi B se declara culpable de dos delitos menores y evita ir a la cárcel

El jurista Cappello dijo que a Tim Gooden, diseñador de dicha portada, le pagaron 50 dólares para crear un diseño, pero que le dijeron que encontrara otro tatuaje después de que entregó un primer borrador. Agregó que este buscó en internet “tatuajes de espalda”, encontró una imagen y la edito para agregarla.

Publicidad

La rapera estuvo en septiembre del presente año ante autoridades judiciales para responder por un altercado que sucedió en 2018 en un club de striptease de Nueva York. Allí fue acusada de delitos menores de agresión y conducta temeraria; finalmente aceptó los cargos y ahora tiene orden estricta de estar lejos de las dos implicadas,