Estas son las artistas que han creado legendarias canciones basadas en sus rupturas amorosas

El último lanzamiento musical de la barranquillera Shakira , luego de romper récords en menos de 24 horas, ha permitido recordar a las demás intérpretes que han compuesto canciones para el corazón roto o para poder superar alguna decepción amorosa. Aquí te mostramos quienes son.

Taylor Swift: Ella es la reina de las rupturasy es que sus experiencias le han permitido conectarse más con ese sentimiento y poder escribir canciones donde sus admiradores se sientan tan bien identificados.

Entre sus mejores canciones sobre desamor podemos encontrar 'All Too Well', y sus fanáticos la consideran como la mejor de su repertorio.

Los seguidores de la cantante creen que el sencillo tiene que ver con la relación que tuvo con el actor Jake Gyllenhaal , cuando ella aún era una adolescente, pues su letra hace referencia a varios momentos que vivió con el actor. Sin embargo, ella nunca ha confirmado o desmentido este rumor.

También podemos encontrar entre la discografía de Taylor: 'Back To December', 'Wildest Dreams', 'This Love', 'Teardrops on My Guitar'.

Adele: La cantante británica, es una de las mejores artistas de los tiempos gracias a su voz y la forma en que sus letras la yudan a conectarse con sus admiradores. Su último álbum '30', habla sobre su proceso durante su divorcio y como logró recuperarse luego de que su corazón se rompiera en dos pedazos.

En el álbum podemos encontrar canciones como: 'Easy On me', que habla desde el fondo de su corazón sobre cómo fue el fin de su relación con su exesposo, también relata cómo logra recuperarse de ese momento doloroso. Adempas, podemos encontrar un dedicatoria para su hijo Angelo, con 'My Little Love', donde le pide perdón, ya que ella cree que le ha fallado luego de la separación con su padre.

Olivia Rodrigo: La joven y actriz se dio a conocer en la industria musical luego del estreno de su primer sencillo 'Drivers License', que se volvió viral luego de su lanzamiento. Sus seguidores creían que era una indirecta para su supuesta pareja del momento Joshua Bassett, rumor que nunca se aclaró si era verdad o mentira.

Luego de su gran éxito, lanzó su primer álbum 'Sour', donde sus temas tenían que ver con desamor y cómo estaba logrando salir adelante. Otros temas muy destacados son: 'Favorite Crime', 'Happier', 'Traitor', 'Brutal', entre otros.