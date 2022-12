Taylor Swift sufre una 'crisis nerviosa' al encontrarse con su exnovio Jake Gyllenhaal

La joven cantante Taylor Swift protagonizó una "pequeña crisis nerviosa" al coincidir con su expareja Jake Gyllenhaal -con quien mantuvo un breve romance de dos meses en 2011- en una de las fiestas posteriores a la gala de los Globos de Oro este domingo, durante la que el actor no paró de bailar con otras mujeres.

"Taylor ni siquiera estaba bailando. Pero vi como le cogía la mano a una de sus amigas y le decía: 'Tenemos que irnos de aquí'. Las cuatro chicas [Cara Delevingne, Dakota Johnson, Rita Ora y la propia Taylor] estaban allí juntas y era evidente que Taylor estaba sufriendo una pequeña crisis nerviosa. Cara la tenía rodeada con el brazo mientras Rita vigilaba la situación. Estaban hablándose prácticamente al oído", explicó un testigo presencial a US Weekly.

Publicidad

Esta actitud de Taylor contrasta notablemente con la nueva filosofía vital de la que ha hecho gala durante los últimos meses, durante los que no ha parado de proclamar a los cuatro vientos lo feliz que se siente siendo soltera y el poco interés que siente por retomar su vida amorosa.

"No pienso comprometer la felicidad y la independencia que por fin he encontrado por nadie. ¡La idea de volver al mundo de las citas prácticamente me da pánico! Tendría que aparecer un ser humano impresionante en mi vida para que me replanteara el volver a involucrarme en una relación. Tendría que ser alguien muy, muy diferente para que me volviera a enfrentar a todo eso", explicaba la propia cantante a PEOPLE.