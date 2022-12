Taylor Swift dirigirá por primera vez una película, el guion original también fue escrito por ella

Taylor Swift ha construido una carrera exitosa en la industria de la música y con esta ha obtenido importantes reconocimientos; el más reciente se conoció a principios de noviembre del 2022 al revelarse que Swift hizo historia ocupando los 10 primeros lugares del Billboard Hot 100.

En esta trayectoria, la artista no solo se ha dedicado a componer y cantar, también ha destacado por su aporte como directora y guionista, como lo hizo el pasado 2021 cuando debutó con el videoclip y cortometraje 'All Too Well: The Short Film'.

Te puede interesar: Taylor Swift elimina una escena de su videoclip 'Anti-Hero' tras recibir duras críticas

Publicidad

Y es que a propósito del séptimo arte, la revista Variety confirmó que Taylor firmó un contrato con el estudio de cine Searchlight Pictures, con quienes está trabajando en su primera película y en la cual la intérprete de 'Bad Blood' fue la encargada de escribir el guion.

Aunque la trama del largometraje y quienes conformarán el reparto se desconocen hasta la fecha, los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield mencionaron en entrevista para Variety que: "Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”.

Durante la conversación junto al dramaturgo, Martin McDonagh, Switftmanifestó: "Cada aspecto de mi trabajo como cantante ha afectado mi forma de ser como directora. De vez en cuando he estado en una película por períodos muy cortos de tiempo. Realmente quiero que alguien se sienta cómodo. Si quieren poder mirar el monitor, o si quieren saber cómo está configurado, deberían poder hacerlo. Pero creo que es útil cuando la gente sabe qué historia está contando. He sido parte de cosas en las que no conocías el guión y nadie sabía cuál era la historia".