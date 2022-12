'La Segura' contó entre lágrimas los difíciles días que ha tenido por motivos de su salud

Mediante su cuenta oficial de Instagram, 'La Segura' ha compartido en lo corrido del año su historia y el difícil proceso que ha tenido respecto a la extracción de biopolímeros en sus glúteos. Así mismo, la creadora de contenido en varias oportunidades ha mencionado que a pesar de estar en tratamiento con varios especialistas su dolor permanece en un porcentaje más bajo.

A propósito de esta situación, Natalia Segura habló en la ultimas horas a través de las historias de Instagram sobre su estado actual de salud, pues como lo manifestó la caleña, ha tenido que ocultar en varias oportunidades su sufrimiento a causa de una recaída, lo ha hecho evitando los señalamientos y críticas, también comentó que su dolor continúa y que es agotador para ella mantenerse fuerte ya que siente que ha perdido su esencia.

"El hecho familia es que pensé que iba a mejorar pero no, el dolor está constante, gracias a Dios puedo estar sentada, pero aquí donde estoy el dolor está fuerte. Para quienes viven con dolor de lo que sea, saben que vivir con dolor no es agradable, afecta tu calidad de vida, tus emociones, tu salud mental y yo honestamente ya no se qué hacer. Desde que a mi me pasó lo que me pasó, desde que caí en cama por este dolor, yo siento que no volví a ser la misma de antes": mencionó 'La Segura'.

Natalia se mostró afectada por este caso y recalcó que aunque las personas en las redes sociales la ven "bien" nadie sabe por el momento difícil que está viviendo y concluyó que aunque es una situación complicada para ella esto no le ha impedido crear contenido y continuar con su vida.

"Estoy hablándoles con toda la honestidad del mundo, les estoy abriendo el corazón, les he contado lo más íntimo que no les había contado, me estoy desahogando con ustedes".