'La Segura' recibe críticas luego de que sus abogados le pidieran una millonada a una emprendedora

Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como 'La Segura', se encuentra en medio de una avalancha de críticas luego de que si viralizara una noticia en la que ella y una emprendedora de ropa son las protagonistas. El hecho ha sido tan sonado, que incluso la madre de la influenciadora se tomó las plataformas digitales para defenderla y aclarar un poco la situación.

Todo inició cuando Laura Estrada, dueña de una marca de ropa, decidió repostear en su Instagram un reel de 'La Segura', debido a que aparecía luciendo uno de los vestidos de su marca. Pese a que la nombró en la publicación, tiempo después recibió una notificación por parte de los abogados de la creadora de contenido, en la que le informaban que podría estar incurriendo en "uso inadecuado de la imagen" y le solicitaban 10 millones de pesos a cambio.

"Obvio me asusté y eliminé la historia desde mi marca, no tenía ni idea de esto porque yo solo resposteé el contenido desde el origen, no lo cogí y lo edité, ni mucho menos lo subí sin nombrarla, no sé, me parece algo normal en redes", señaló Estrada en su perfil.

El equipo legal de Segura, por su parte, también emitió un comunicado a la opinión pública donde explicó por qué había procedido de esta forma: "realizar repost de publicaciones en las redes sociales de un comercio, con el fin de promover productos o servicios, sin que medie acuerdo previo con la influenciadora, es hacer un uso indebido de la imagen".

Ante el suceso, diferentes internautas se han tomado las plataformas digitales para exponer su opinión al respecto: "deberíamos dejar de seguirla, dándole donde más le duele", "dejen de seguir a 'La Segura' y sigan una marca colombiana mejor", "cuando una persona registra su nombre como una marca, en este caso 'La Segura' nadie puede usar su imagen con fines publicitarios sin su consentimiento", entre otros.

Incluso, la madre de la influenciadora, respondió a una de las críticas que dejó un usuario de Internet: