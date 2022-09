¿Un glúteo más grande que otro? La Segura contó cómo quedó tras la extracción de biopolímeros

A través de sus redes sociales, La Segura ha dado a conocer todo el calvario y complicaciones médicas que ha tenido que atravesar a raíz de la reacción que tuvo su cuerpo ante unos biopolímeros en sus glúteos. A pesar de que la creadora de contenido ya se ha realizado intervenciones quirúrgicas para retirarlos, aún se siente comprometida con hablar de este tema con sus seguidores y generar consciencia ante esto.

Fue por ello que decidió responder a una pregunta bastante común que era sobre el tamaño actual de su cola, por lo que dejó en claro que: "en realidad no es que me haya quedado un glúteo más grande que el otro, me quedó como un hundimiento (en el derecho). De hecho a mí el cirujano me dijo yo entro a sacar la mayor cantidad de biopolímeros, no me importa cómo quede la parte estética".

Durante una serie de videos, publicados en sus historias, reveló que algunos de los procedimientos de otros cirujanos involucran dejar un poco de biopolímeros para que la cola no pierda su figura, por lo que se siente agradecida del profesional que la trató, ya que para él era más importante su salud.

"Yo quería que me sacaran la mayor cantidad de biopolímeros y de ese veneno asqueroso. (...) Es un hecho que el biopolímero nunca lo sacan en un 100%", resaltó la influenciadora.

Por otra parte, la caleña, quien estaba en compañía de su madre, detalló que a la mujer también le había ocurrido la misma situación, por lo que Alexa relató: "sí, me fue mal, me quemaron la piel y fue un procedimiento, diría yo, bastante mediocre, entonces todavía tengo como ese trauma". Luego, las dos confesaron que fue un año lleno de sufrimiento y que ella aún tiene miedo de realizarse otra operación, pues aún le quedan bastantes restos en sus glúteos.

A su vez, afirmó que su cirujano le comentó que aún tienen pendiente otra intervención cuyo objetivo está en tratar la gran cicatriz que le quedó a La Segura y que además, probablemente, aprovechen ese momento para hacerle la reconstrucción de los glúteos con grasa.

Finalmente, la creadora de contenido exaltó que no cree que dichas operaciones sucedan en lo que queda del 2022 y que estaría en sus planes del próximo año.