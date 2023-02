Bad Bunny entregó importante premio a su mánager y "gran hermano", Noah Assad

El puertorriqueño, Bad Bunny asistió el 2 de febrero a los Goya Studios en Los Ángeles, California, donde se llevó a acabo el evento Power 100 2023 de Billboard, allí el cantante subió al escenario para homenajear a una persona muy importante en su carrera y a quien le entregó el premio al Ejecutivo del Año.

Conocido por ser un empresario musical y mánager del 'Conejo Malo', Noah Assad se quedó con esta distinción, Benito Antonio Martínez Ocasio fue el encargado de hablar ante los asistentes sobre la figura de este ejecutivo a quien mencionó como su "big brother".

Bad Bunny suele dar sus discursos en español, sin embargo, en esta oportunidad el intérprete de 'Neverita' alternó entre dos idiomas y comentó: "Esta noche es una noche especial, no porque mi amigo está ganando este premio, sino porque estoy dando mi primer discurso en inglés".

Con humor, el boricua habló de Noah Assad, a quien se dirigió con gratitud y recalcó que al también puertorriqueño, no le agradan las demostraciones de afecto en público y tampoco los reconocimientos.

Bad Bunny y Noah Assad anoche en el evento de Billboard Power 100 donde Noah se convirtió en el primer ejecutivo latino en ser otorgado el premio a 'Ejecutivo del Año'. ❤️‍🔥🫶🏻 pic.twitter.com/1EGUswbMHb — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) February 2, 2023

"Este premio significa mucho para mí, de la misma manera que mis propios premios significan mucho para él. Es porque este premio es la prueba de que no trabajo solo, que los sueños se hacen realidad, pero nunca solo por uno mismo. Siempre se trata de trabajo en equipo": comentó Benito sobre Assad, quien también es representante de artistas como Arcángel, Jowell & Randy, entre otros.

Bad Bunny y Noah Assad se han abierto camino y oportunidades en la industria musical con un trabajo constante, uno de sus mayores logros y más recientes fueron: la exitosa gira que dio el 'Conejo Malo' en 2022, con 'El Último Tour del Mundo', con la que obtuvo el reconocimiento de la gira más vendida en Ticketmaster desde 2018.

Con el recorrido por primera vez en estados unidos: 'World’s Hottest Tour', el también rapero, se convirtió en el primer artista en alcanzar con dos giras una recaudación superior a los 100 millones de dólares en un mismo año, según los reportes del Billboard Boxscore.

Después de unos minutos que estuvieron marcados por exaltar la identidad de su isla natal, Puerto Rico, la hermandad y agradecimiento, Bad Bunny concluyó: "No existe la gran superestrella Bad Bunny sin Noah Assad. Entonces, si me preguntan qué se siente ser el artista número uno del mundo, tengo que decir que no lo soy. Noah lo es. Somos los mejores".