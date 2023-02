Ashton Kutcher se pronunció sobre las acusaciones de violación contra Danny Masterson

Luego de que Danny Masterson causara revuelo por ser vinculado a un caso de violación, Ashton Kutcher decidió romper silencio y dar a conocer su punto de vista sobre el caso de su colega. En medio de una entrevista para el medio estadounidense Esquire, el esposo de Mila Kunis reveló detalles de cómo fue su relación con Masterson durante su participación en la serie de televisión 'El Show de los 70'.

Según relató, se siente muy conmovido por la situación que atraviesan las víctimas de violencia; no obstante, aseguró que él no es la persona encargada de determinar si una persona es culpable de un crimen o no: "Lo siento mucho por cualquiera que sienta que fue violado de alguna manera", expresó agregando que espera que su colega "sea declarado inocente de los cargos que se le imputan".

Mira también: La rara enfermedad que le quitó hace 2 años a Ashton Kutcher la visión, la audición y el equilibrio

Posteriormente, aseguró que espera que las autoridades encargadas hagan la respectiva investigación y den a conocer el veredicto lo más pronto posible: "No soy el juez, no soy el jurado, no soy el fiscal del distrito, no soy la víctima y no soy el acusado. Entonces, en ese caso no tengo un espacio para comentar".

No te pierdas: Ashton Kutcher y Mila Kunis venden vino para ayudar en tiempos de COVID-19



¿Qué se sabe del caso que enfrenta Danny Masterson?

En junio de 2020, el actor de 46 años fue arrestado y acusado de tres cargos de violación contra tres mujeres entre el año 2001 y el 2003. Además de su trabajo en diferentes producciones internacionales, Masterson es reconocido por pertenecer a la iglesia de la cienciología y sus acusadores al parecer son exmiembros de la misma asociación, así lo aseguró la Associated Press.