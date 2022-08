La rara enfermedad que le quitó hace 2 años a Ashton Kutcher la visión, la audición y el equilibrio

El reconocido antor de Hollywood Ashton Kutcher reveló que desde hace aproximadamente un año viene luchando con una extraña enfermedad que le quitó la visión, la audición y el equilibrio. Se trata de una rara forma de vasculitis, enfermedad que se se caracteriza por ser autoinmune y que le permitió demostrarse nuevamente a sí mismo que puede enfrentar cualquier reto.

La información la dio a conocer a través del medio de entretenimiento internacional Access Hollywood, que publicó un adelanto del episodio de 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge', un programa de National Geographic.

Mira también: Ashton Kutcher y Mila Kunis venden vino para ayudar en tiempos de COVID-19

Publicidad

“Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, comentó el protagonista de la popular película de 2008 'Locura de amor en Las Vegas', donde tuvo la oportunidad de compartir con Cameron Diaz. Al parecer, el también esposo de Mila Kunis debió esforzarse durante un año para volver a reconstruir cada uno de sus sentidos.

Te puede interesar: ¡Sin pelos en la lengua! Mila Kunis habló del matrimonio de su esposo Ashton con Demi Moore

Cabe resaltar que la vasculitis al ser un trastorno autoinmune puede llegar a tener efectos como inflamación en los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo de la sangre impidiendo que algunos órganos y tejidos desarrollen sus funciones con total normalidad. Afortunadamente, Kutcher ya se encuentra mucho mejor y más preparado que nunca para demostrar que los momentos difíciles son una gran oportunidad de crecimiento no solo personal, sino también en diferentes aspectos de la vida cotidiana.

No te pierdas: Mila Kunis sospecha que su marido Ashton Kutcher podría ser un espía

Mira a continuación el video completo de Access Hollywood en el que Kutcher hizo la confesión: