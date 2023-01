¡Sin pelos en la lengua! Mila Kunis habló del matrimonio de su esposo Ashton con Demi Moore

Cuando a mediados de 2012 salió a la luz que Ashton Kutcher y Mila Kunis habían iniciado un romance, la noticia supuso una sorpresa debido principalmente a dos motivos: primero, que los intérpretes ya habían coincidido en la serie 'Aquellos maravillosos 70' dando vida a una pareja y pese a ello nunca se les había relacionado sentimentalmente; y segundo, que él acababa de anunciar un año antes su separación de Demi Moore -a finales de 2011- y a ojos de la ley aún estaba casado.

Una vez pasado el revuelo inicial, que Mila atribuye al hecho de que ambos fueran actores, los detalles del inicio de su historia de amor fueron cayendo poco a poco en el olvido, pero ahora la actriz se ha tenido que destaparlos de nuevo en su última entrevista.

"Para él es su segundo matrimonio. Sí, me casé con un hombre divorciado", explicó Mila a su paso por el podcast 'WTF with Marc Maron', en el que no tuvo ningún problema en informar con total normalidad a su entrevistador que Ashton había estado casado con Demi. A la actriz no pareció importarle lo más mínimo el pequeño lapsus mental del locutor en vista de que su propia pareja también resulta ser una persona muy despistada y poco dada a recordar los detalles de la vida personal de otras celebridades.

"No te preocupes, de verdad. Te sorprendería lo poco que mi marido sabe de los demás, acerca de quiénes son", se apresuró a revelar para tranquilizar a Maron. "En su caso llega al extremo de que en una ocasión le tuve que decir: '¿Te estás riendo de mí? No es posible que no sepas quién es esa mujer'. ¡Era Julia Roberts! Es cierto que estaba un poco oscuro y puede que él no se fijara demasiado... pero cuando paso a nuestro lado me dijo: 'Esa mujer me resulta muy familiar'. No me lo podía creer".

A lo largo de la conversación Mila hizo gala de una naturalidad arrolladora al no dudar en responder preguntas acerca de su noviazgo de juventud con Macaulay Culkin -"No somos tan amigos como podríamos, hubo demasiadas cosas que nos lo impidieron", admitió- o la falta de química que existió entre el padre de sus dos hijos y ella en un primer momento: "Teníamos que besarnos en la serie, pero sin nada de pasión. Esa es la pura verdad aunque nadie se lo crea".

En esa misma línea, Mila también explicó que Ashton y ella mantuvieron el contacto durante la década posterior al final de 'Aquellos maravillosos 70' mientras él compartía su vida con Demi Moore, pero haciendo hincapié en que en esa época eran solo dos viejos conocidos porque él estaba comprometido por completo con su papel de hombre de familia.

"Ellos [Demi y Ashton] tenían una relación normal y real. Tenían tres hijas que estaban criando juntos. Era... bueno, una vida normal. Él era más joven, sí, pero adoraba a esas niñas", aseguró, para añadir justo después que Ashton aún mantiene un estrecho contacto con Rumer (29), Scout (27) y Talulah (24), las hijas que Demi tuvo con su ex Bruce Willis.

Por: Bang Showbiz