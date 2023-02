Las Spice Girls están de regreso y se presentarían en la coronación del Rey Carlos III

La icónica agrupación de pop, Spice Gilrs volverán a reunirse sobre el escenario musical después de once años de ausencia, las artistas unirán sus voces para ofrecer un show en el marco de la celebración y coronación del Rey Carlos III.

Melanie Janine Brown, más conocida como Mel B y quien conforma la agrupación femenina, habría dado pistas anteriormente de algunas sorpresas y lo que vendría para la banda, en medio de una entrevista para el medio ET aseguró que: "No puedo decirte exactamente, pero habrá algo que se anunciará muy pronto".

Otro medio que habló sobre el regreso de Geri Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton, fue el diario The Sun, quien informó que una fuente cercana al quinteto dio algunos detalles sobre su show ante la familia británica: "Los organizadores reales están muy interesados en asegurar la banda de chicas más grande de Gran Bretaña y las Spice Girls están considerando seriamente un regreso al escenario como una pieza de cinco para un evento tan histórico".

En medio de la entrevista, se recalcó que la agrupación está interesada en hacer parte de los destacados artistas ya que: "Ciertamente, la realidad es que la Coronación es tan especial como los Juegos Olímpicos: una celebración única y una actuación única". Y es que, respecto a este evento deportivo que se celebra cada cada cuatro años, para la versión del año 2012 que se realizó en Londres, las encargadas de amenizar la ceremonia de clausura fueron las Spice Girls.

Para la legendaria celebración de la coronación de Carlos III y su esposa, Camila, como rey y reina consorte del Reino Unido, se planea, según un anuncio del Palacio de Buckingham, reunir a distinguidos artistas, realizar un gran "almuerzo nacional", incentivar los voluntariados y por supuesto, tendrá lugar la tradicional ceremonia y los protocolarios desfiles.

Tras las especulaciones, los seguidores de la icónica banda de los 90's, esperan ver y cantar nuevamente una de las canciones más destacadas conocida como 'Wannabe', para este histórico evento que tendría una agenda de celebración de tres días.

Sobre la relación de las Spice Girls y el próximo rey Carlos III, para el año 1997, el quinteto musical tuvo la oportunidad de conocer en su momento a Charles Philip Arthur George, quien para ese momento era príncipe de la realeza. El encuentro se dio durante una gala del aniversario número 21 para la fundación, The Prince's Truts en el Reino Unido.