El actor Alec Baldwin fue acusado de homicidio involuntario por accidente en set de grabación

Alec Baldwin fue acusado formalmente de homicidio involuntario por el tiroteo que le segó la vida de una directora de fotografía en el set de la película de vaqueros 'Rust'. Baldwin sostenía el revólver Colt .45 durante los ensayos de la producción en octubre de 2021 cuando fue accionado, hiriendo a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, quien murió poco después.

La fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, anunció a comienzos de enero que había suficiente evidencia para presentar cargos criminales contra el actor estadounidense.

"Hoy hemos dado otro paso importante para garantizar justicia a Halyna Hutchins", dijo Carmack Altwies.

"En Nuevo México nadie está por encima de la ley, y habrá justicia". La encargada de las armas de la película, Hannah Gutierrez Reed, también fue acusada por el mismo caso. Si son condenados, ambos podrían enfrentarse a penas de hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5.000 dólares lo que equivale a 23.117.650 pesos colombianos. Agravantes por uso de armas podrían elevar esa sentencia hasta cinco años, de acuerdo con el marco legal estadounidense.

Durante un entrenamiento con armas, el actor parecía "distraído y hablando por teléfono con su familia", según un documento hecho público por la fiscal. Se quedó sólo 30 minutos cuando la sesión debía durar "al menos una hora o más", según el relato de la encargada de las armas de la película.

Baldwin, de 64 años, ha afirmado en repetidas ocasiones que el equipo de utilería le dijo que el arma no estaba cargada antes de entregársela y que no apretó el gatillo. Su abogado, Luke Nikas, ha dicho que impugnará la acusación, que calificó de "terrible error judicial".

Los abogados de Gutiérrez Reed dijeron que los fiscales "entendieron mal los hechos" y llegaron a "conclusiones equivocadas". "Pelearemos estos cargos y esperamos que el jurado declare a Hannah no culpable", dijeron Jason Bowles y Todd Bullion en un comunicado.

Por otro lado, el asistente de dirección, Dave Halls, quien le entregó el revólver a Baldwin en el set y le dijo que estaba "frío" (jerga cinematográfica para decir que era un arma segura de usar) no objetó el cargo por uso negligente de un arma mortal por tal motivo su acuerdo será abierto al público luego de que un juez lo apruebe.

Baldwin, uno de los coproductores de la película, y Gutiérrez Reed fueron acusados con dos cargos alternativos de homicidio involuntario con diferentes grados de negligencia. Los fiscales de Nuevo México pedirán a los acusados que se presenten ante el tribunal dentro de un mes.