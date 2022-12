Estos son los 10 videos musicales de Taylor Swift con un mayor número de reproducciones

Taylor Swift, quien recientemente cumplió 33 años, se ha consolidado como una de las estrellas del pop más importantes no solamente a nivel mundial, sino de la historia.

Grandes éxitos musicales la han respaldado a lo largo de toda su carrera y sus videos musicales han obtenido varios reconocimientos, pues estos son piezas audiovisuales en las cuales ha logrado plasmar varias historias, crear una línea de personajes y reflejar sus ideas en cuanto a la creación cinematográfica.

Es por ello que aquí compactamos los diez videos musicales de esta cantante con mayor número de reproducciones a lo largo de toda su trayectoria.

10. Love story - 2008

Esta es una de las canciones más icónicas de esta artista, pues no solo hace parte de sus orígenes en el disco 'Fearless', los cuales estaban arraigados al country con algunos toques de pop, sino que la dieron a conocer en la escena internacional. Definitivamente, este tema musical sigue siendo una de las favoritas para las parejas al momento de comprometerse, dada la gran historia de amor que tiene detrás.

Este video musical cuenta con 657 millones de reproducciones, exaltando que a pesar de los años sigue siendo uno de los favoritos por sus fanáticos.

9. I don’t wanna live forever - 2017

Esta es la primera colaboración de Taylor Swift que está dentro de este listado, la cual realizó en compañía de Zayn como parte del soundtrack de la película 'Fifty Shades Darker'. Cabe destacar que esta fue una de las canciones del artista que estaba iniciando su carrera como solista, luego de haberse retirado de One Direction, banda en la que también estuvo Harry Styles , expareja de la artista.

Este tema musical cuenta con 685 millones de visualizaciones.

8. We are never ever getting back together - 2012

Siendo parte del tracklist de 'Red', esta canción fue una de las que esta artista más disfrutó hacer, ya que describe que se dio de una manera muy natural, dado que habla sobre la ruptura que había tenido con Jake Gyllenhaal, quien había sido su pareja de ese momento. Actualmente, cuenta con 712 millones de reproducciones.

7. Style - 2014

Con 736 millones de reproducciones a lo largo de los años, esta canción es otro de los hits que dejó el álbum '1989', considerado por los swifties como una de las obras maestras de Taylor Swift. Este video es una mezcla entre la sensualidad y la intimidad que puede haber gracias a la conexión entre dos personas.

6. Wildest dreams - 2014

Definitivamente, el 2014 fue un año en el que esta cantante cosechó un gran número de éxitos musicales, siendo este uno de los proyectos más significativos de su carrera y que la establecieron como una de las cantantes pop más importantes a nivel mundial. Esta pieza audiovisual cuenta con 846 millones de vistas y es un tema en el que sus fanáticos consideran que puso su corazón.

5. Look what you made me do - 2017

Con una personalidad y una carrera más madura, en la cual hubo diversas apuestas musicales, esta ícono femenina lanzó el disco 'Reputation', del cual esta canción fue un éxito, ya que Taylor se animó a mostrar una faceta más atrevida y empoderada, dejando de lado esa imagen inocente que estaba encasillada, por lo que hizo una representación de la "muerte" de sus antiguos personajes.

Hasta el momento, este video cuenta con 1371 millones de visualizaciones.

4. You belong with me - 2008

Esta canción hace parte de los clásicos de esta artista, pues fue parte del proyecto discográfico 'Fearless', el cual fue su segundo álbum, y que tenía bastante impregnadas sus raíces en el country. Así mismo, hizo parte de ese trayecto con el que la cantante se dio a conocer a nivel internacional y demostró que tenía el talento y capacidades para ser una de las mayores figuras femeninas. En total tiene 1383 millones de reproducciones.

3. Bad blood - 2014

El video en este lugar cuenta con 1527 millones de vistas y es uno de los featurings que mayores cifras le ha dado, el cual hizo en compañía de Kendrick Lamar. Así mismo, siendo parte del disco '1989', Taylor Swift demostró la gran variedad de sonidos que podía presentarle a su público.

2. Blank space - 2014

Su álbum '1989' dejó varios éxitos que hicieron parte de las principales listas musicales alrededor del mundo, por lo que era inevitable que así mismo tuvieran un gran impacto en cuanto a las piezas audiovisuales. Este tema tiene 3071 millones de visualizaciones y logró ganarse dos MTV Video Music Awards a 'Mejor video pop' y 'Mejor video femenino'.

1. Shake it off - 2014

Esta canción, la cual representa su mayor éxito en videos musicales, hizo parte de su quinto álbum de estudio '1989' y cuenta con 3232 millones de visualizaciones. Recientemente se dio a conocer que la artista podrá regrabar esta canción ya que se comprobó que no había incurrido en un plagio.