Equipo de Harry Styles fue asaltado por hombres en Brasil quienes robaron importantes elementos

A propósito del 'Love One Tour' de Harry Styles por Latinoamérica, el artista británico se encuentra en suelo brasileño ofreciendo sus shows que finalizan el 14 de diciembre en Sao Paulo al interior del Allianz Parque.

En medio de su estadía en Brasil, se conoció hace pocas horas un hecho que impactó al equipo de trabajo de Styles como a sus seguidores, el staff fue víctima de un atraco a manos de varios hombres armados, quienes interceptaron una camioneta con elementos indispensables para realizar las presentaciones de la gira 'Love One Tour'.

El medio brasileño, G1 informó que el automóvil se encontraba en una carretera nacional conocida como BR-116, este salió de Sao Paulo con destino hacia Curitiba, una ciudad al sur de país y el lugar donde el intérprete de 'As It Was' realizará su próximo concierto que está programado para el 10 de diciembre.

Las fuentes policiales quienes hablaron con el portal de noticias G1, manifestaron que tres hombres, dos de ellos armados, sorprendieron y encerraron a la camioneta, acto seguido, obligaron a los ocupantes a detenerse.

Así mismo, los policías relataron que el conductor estuvo presionado por parte de los ladrones para que entregara el carro con el material que transportaban. Hasta el momento no se ha conocido el paradero de las personas implicadas en el hurto y mucho menos de los elementos reportados.

Por otro lado, se conoció que varios medios locales habían informado que los elementos robados correspondían a instrumentos, sin embargo, estos aclararon que los objetos hacen parte del merchandise oficial de la gira 'Love One Tour'.

A la fecha, ni Harry Styles o alguno de sus representantes se han pronunciado tras lo sucedido y las autoridades locales continúan trabajando por dar con la ubicación con el vehículo y los responsables del hurto.