Harry Styles detuvo su concierto en Bogotá por caos en el público: hubo personas desmayadas

El concierto de Harry Styles , como parte de su gira ‘Love On Tour’, y programado para el 28 de noviembre fue uno de los más esperados en el país para este 2022 y se convirtió en tendencia por distintos motivos, pues según sus asistentes, se presentaron inconvenientes por la cantidad de personas en el recinto donde incluso denunciaron que hubo desmayos, además de criticas por la logística de la llegada y salida del evento.

Según usuarios en redes sociales, el exintegrante de One Direction pidió que se encendieran las luces y se dirigió a sus fanáticas para pedirles que dieran dos pasos atrás, ya que los cuerpos médicos estaban retirando personas por la aglomeración para ser atendidas.

#ATENCIÓN | Situación en la zona Platino del concierto de #HarryEnColombia #HarryEnColombia hay una cantidad absurda de personas amontonadas. Situación riesgosa que espero de todo corazón y no termine en tragedia. Reportes de varias personas desmayadas.pic.twitter.com/dZhm2xYuTY — Angie Acosta 🎄 (@angieacostam_) November 28, 2022

“Un segundo, quedémonos en silencio un segundo. Prendan las luces un momento por favor. Si pueden abrir espacio allí, por favor. ¿Están bien? ¿Ustedes están bien allí?. Estoy muy emocionado de estar aquí, hoy va a ser un gran show, pero lo más importante es que todo estemos a salvo, hay muchas personas aquí, hace calor. Lo que haremos es que todos los que estén abajo, muy despacio, comenzando desde atrás, vamos a dar dos pasos atrás. Si por alguna razón esto no es seguro, no podremos terminar el show”, dijo el artista cuando se dio cuenta de lo que sucedía en entre el público.

Se detiene el show. Hay un montón de gente que quiere salir de la valla por la presión. Harry Styles pide silencio para bajar un poco la emoción y que puedan atender a quienes están en medio del tumulto y pide que retrocedan. Se prenden las luces del Coliseo. pic.twitter.com/uiEq9K2zFK — luchodario (@luchodariok) November 28, 2022

#HarryStylesColombia

A esta hora en el concierto de Harry Styles, como siempre la organización pésima. pic.twitter.com/E6IwN9dymo — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) November 28, 2022

Es importante recordar que desde un principio se había elegido al parqueadero de Salitre Mágico como el lugar para el concierto, sin embargo, después del show de Dua Lipa el 18 de septiembre en aquel lugar, los seguidores del cantante de 28 años hicieron la petición de cambio de 'venue', y fue trasladado al centro de eventos ubicado por la Calle 80.

Por otra parte, las seguidoras del intérprete de 'As It Was' destacaron el espectáculo que entregó, pues habló con los presentes y mencionó varias palabras en español que desataron la euforia. "Me gusta la salsa, el Joe Arroyo (..) y el aguardiente", expresó.

Harry diciendo que le gusta la salsa, el Joe Arroyo y el aguardiente es una de las mejores cosas que mis oídos han escuchado #HarryEnColombia #HarryStylesColombia pic.twitter.com/9mcckX1f8u — Lau⁷ 🇨🇴 (@bangtankarma) November 28, 2022