Ricky Martin en Bogotá: el puertorriqueño cantó con Carlos Vives en el Movistar Arena

Después de 17 años sin presentarse en un escenario en Bogotá, el puertorriqueño Ricky Martin deleitó a alrededor de 14 mil personas con su increíble puesta en escena y talento para la música. El concierto se llevó a cabo en el Movistar Arena, que abrió sus puertas desde las 5:00 p.m., para que los fanáticos fueran acomodándose para tener el mejor espectáculo de sus vidas.

El boricua hizo su magistral aparición a las 8:47 p.m. para interpretar los temas musicales más recordados de su carrera artística; sin embargo, lo que más causó furor en el público fue la aparición del colombiano Carlos Vives, con quien interpretó el exitoso proyecto que se convirtió en un trend viral 'Canción bonita', lo que formó una hermosa atmósfera donde todos coreaban la letra.

Durante el show, Martin comentó que tenía algunos problemas de salud; no obstante, agregó que se sentía dichoso de poder compartir con un público tan espectacular como el que tenía en frente: "Estoy un poco afónico y un poco sordo también. Yo no me quiero ir a casa, yo me quedo en Colombia si ustedes me dejan. Un calor maravilloso aquí, gracias Bogotá, te quiero de corazón, nos vemos pronto, hasta la próxima”, expresó.

