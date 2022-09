Ricky Martin presentó demanda contra su sobrino por extorsión y daños a su reputación

El pasado mes de julio se dio a conocer la noticia en la que Dennis Yadiel Sánchez Martin presentó la acusación hacia el artista puertorriqueño Ricky Martin , por presunta violencia doméstica tras mencionar que había sufrido una aparente agresión sexual. En ese momento se emitió desde el tribunal de primera instancia una orden de protección para el joven de 21 años.

El caso estuvo en manos de las autoridades competentes en San Juan de Puerto Rico y la audiencia tuvo curso el pasado 21 de julio, donde el juez que estuvo a cargo ordenó archivar el procedimiento legal ya que no habrían asuntos penales pendientes y por parte del sobrino de Martin, este habría solicitado que se desestimara el caso.

Después de los hechos, el abogado de Ricky Martin se pronunció y dio a conocer un comunicado emitido en CNN: “Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado, y nunca estará, involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino. La idea no solo es falsa, es repugnante. Todos esperamos que este hombre reciba la ayuda que necesita con tanta urgencia. Pero, sobre todo, esperamos que este horrible caso sea desestimado tan pronto como un juez examine los hechos”: mencionó Marty Singer.

Tras verse envuelto en este escandalo jurídico, el artista puertorriqueño presentó también una demanda el pasado 7 de septiembre en contra de su sobrino por daños y perjuicios, persecución maliciosa, abuso del derecho y extorsión. Los daños causados y mencionados, según Ricky Martin, están valorados cerca de los 20 millones de dólares.

A través de un vídeo, el cantante rompió silencio y comentó: "Fui víctima de la mentira, desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales y lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio...".

Hasta el momento no se ha conocido alguna reacción ante la demanda impuesta a Dennis Sánchez, sobrino del cantante y también actor.