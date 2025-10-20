Miss Panamá hizo el oso en vivo en Miss Grand 2025: VIDEO se volvió viral en redes

Uno de los certámenes de belleza más destacados en Miss Grand International, evento que se realizó este 2025 en el Show DC Hall de Bangkok (Tailandia) el pasado 18 de septiembre. Durante la elección y coronación, los televidentes tuvieron la oportunidad no solo de apoyar a sus favoritas, sino también de vivir un divertido momento debido al vergonzoso momento que protagonizó Miss Panamá.

El hecho tuvo lugar cuando estaban anunciando al Top 20 de mujeres que se destacaron en el reinado y que continuarían en competencia, pues el presentador reveló que Miss Paraguay avanzaría; sin embargo, Miss Panamá dio un paso adelante pensando que se estaban refiriendo a ella. Emocionada, cruzó todo el escenario hasta llegar al frente, donde los reflectores la iluminaron y las cámaras la enfocaron.

Tras un breve silencio, el conductor de la transmisión hizo la corrección, por lo que la mujer tuvo que regresar a su puesto original y ver cómo su compañera disfrutaba de su momento.



Quién es Miss Panamá, la reina de Miss Grand 2025 que se hizo viral

Miss Grand Panamá 2025 es Isamar Herrera, quien recoge más de 20 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a publicar contenido relacionado a los eventos en los que participa como reina de belleza y lo orgullosa que se siente de portar la bandera de su país a nivel internacional.



En sus últimas publicaciones, algunos internautas se han solidarizado con lo sucedido, argumentando que quizás los nervios pudieron jugarle en contra y destacando el gran trabajo que realizó en la contienda por la corona.

"Soy de Paraguay y me dio mucha pena lo que pasó con ella, fue una muy buena candidata, impecable en cada salida y también merecía clasificar. Estoy seguro que vendrán cosas mejores en su vida.💗🥹", "Soy mexicano y te abrazo, una gran QUEEN que merecía clasificar 👏🔥❤️", "Baby, ¿tú no escuchas o qué?", "Lo hiciste maravilloso y todos estamos muy orgullosos de tu trabajo. Dejaste el nombre de tu país muy en alto. Has sido una Miss maravillosa🙌🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.

