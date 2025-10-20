En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / De qué quedó Colombia en Miss Grand International 2025: Laura Ramos dejó en alto al país

De qué quedó Colombia en Miss Grand International 2025: Laura Ramos dejó en alto al país

El 18 de octubre se llevó a cabo la elección y coronación de Miss Grand International 2025, título con el que se quedó Miss Filipinas. Te contamos cómo fue el desempeño de la colombiana en el certamen.

Quién es Miss Grand Colombia y de qué quedó en Miss Grand International 2025.
Quién es Miss Grand Colombia y de qué quedó en Miss Grand International 2025.
Foto: Instagram @lauramosss, @missgrandcolombia.oficial y @missgrandinternational.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad