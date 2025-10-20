De qué quedó Colombia en Miss Grand International 2025: Laura Ramos dejó en alto al país

Miss Grand International 2025 se realizó con éxito el pasado 18 de octubre en Show DC Hall de Bangkok (Tailandia) y, aunque se presentó un pequeño error con la representante de Panamá en plena transmisión en vivo, los televidentes pudieron conocer al final de la jornada que Emma Mary Tigalo, Miss Filipinas, fue la ganadora de esta edición.

Quién representó a Colombia en Miss Grand International 2025 y de qué quedó

Se trata de Laura Ramos, una destacada arquitecta y estudiante de aviación que recoge más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Gracias a la acogida que ha tenido entre sus fanáticos ha logrado explorar la industria del entretenimiento, desarrollándose como modelo y creadora de contenido digital, por lo que aprovecha para presumir de los beneficios que ha obtenido al ser reina de belleza.



En el evento logró quedar en el top 10 gracias al voto popular, desfilando con traje de baño y de gala. Así avanzó hasta ser seleccionada como quinta finalista junto a las representantes de Tanzania, Gran República Checa, Guatemala y México, quienes deslumbraron con su belleza.

A través de una publicación en la cuenta de Instagram, la organización en Colombia le agradeció a la joven por su preparación y compromiso, pues probó la esencia de la cultura latina ante los extranjeros:



"Hoy solo podemos decir: gracias, Laura. 🌟Gracias por tu entrega, por tu compromiso y por asumir con tanta pasión el reto de representarnos ante el mundo.

Tu dedicación, tu temple y tu elegancia nos recordaron que ser reina va más allá de una corona: es dejar huella con el corazón.💫Nos llenas de orgullo, porque lo diste todo… Y lo hiciste a la manera más hermosa: la manera de una verdadera Miss Grand Colombia 👑✨", es el mensaje que se leen en redes.

Laura, por su parte, solo se ha pronunciado en las plataformas digitales para recordar sus mejores momentos sobre el escenario y para agradecer el apoyo por parte de sus seguidores.

Cabe resaltar que el primer puesto se debatió entre Ghana, Venezuela, Tailandia, España y Filipinas. Esta última fue quien se quedó con la preciada corona y el premio que estaba de por medio.