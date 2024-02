Reconocida presentadora es diagnosticada con la misma enfermedad de Bruce Willis

Las celebridades de Hollywood están completamente sorprendidas tras el anuncio de que la actriz y presentadora de televisión estadounidense Wendy Williams ha sido diagnosticada con afasia progresiva y demencia frontotemporal, dos patologías degenerativas.

Según informaron sus representantes en un comunicado publicado este 22 de febrero, la confirmación de las enfermedades que padece Williams, de 59 años, se produjo durante el 2023 y se ha hecho pública ahora para evitar más especulaciones sobre su estado de salud.

Conoce más:Bruce Willis reapareció varios meses después de confirmar que su demencia sigue avanzando

"Como saben los fans de Wendy, en el pasado ella ha sido abierta con el público sobre sus luchas médicas con la enfermedad de Graves y el linfedema, patologías que ha padecido a lo largo de su vida, así como otros desafíos importantes relacionados con su salud", afirma el documento de prensa.

"Durante los últimos años, en ocasiones se han planteado preguntas acerca de la capacidad de Wendy para procesar información y muchos han especulado sobre su condición, particularmente cuando comenzó a olvidar palabras, actuar de manera errática en diferentes oportunidades y a tener dificultades para comprender las transacciones financieras", agrega la nota que publican medios locales.

Publicidad

Sus representantes resaltan además que "la decisión de compartir esta noticia fue difícil y se tomó después de una cuidadosa consideración, no solo para abogar por la comprensión y la compasión hacia Wendy, sino también para crear conciencia sobre la afasia y la demencia frontotemporal".

La afasia es un trastorno del lenguaje que dificulta las capacidades de leer, escribir y expresarse, mientras que la demencia frontotemporal afecta a la personalidad. Según CNN, la protagonista de ‘The Wendy Williams Show’ se encuentra actualmente bajo una tutela ordenada por un tribunal y en los próximos días se estrenará un documental sobre ella, que padece una patología similar a la del actor estadounidense Bruce Willis.

Publicidad

¿Qué es la afasia?

Según Mayo Clinic “es un trastorno que afecta la manera en que te comunicas. Suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Sin embargo, también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad”.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

El actor de 68 años se retiró de la actuación después de anunciar su diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal, misma que ha avanzado rápidamente, por lo que fuentes cercanas al artista, como Glenn Gordon confirman que su vida ha cambiado radicalmente.

Publicidad

“Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”, comentó Gordon. EFE

Te puede interesar:Hija de Bruce Willis comparte una nueva foto junto a su padre y conmueve por su apariencia