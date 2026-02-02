Publicidad

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 2 de febrero: capítulo 127 - CaracolTV

Valentina y Rata debaten a qué dupla de Gamma les enviarán el Chaleco de Sentencia teniendo en cuenta que portar esta prenda podría debilitar a sus contrincantes en el terreno de juego.

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 2 de febrero: Gamma está en manos de Neos

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de feb, 2026
