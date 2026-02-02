Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 2 de febrero: un Súper Humano usó su malicia indígena en el Box Azul

En el capítulo 127 del 'Desafío del Siglo XXI', Andrea Serna convoca a una pareja por equipo al Box Azul de agua para disputar el último Desafío de Sentencia y Hambre antes de la Semifinal.

Por parte del equipo Neos asisten Valentina y Rata, quienes continúan como los únicos integrantes activos de su equipo. Debido a esta condición, ambos deben participar en todas las pruebas del ciclo sin posibilidad de alternar con otros compañeros.

Desde el equipo Gamma participan Valkyria y Gio, quienes son elegidos para representar a su equipo en esta prueba. Gamma cuenta con varias duplas disponibles, lo que les permite distribuir a sus integrantes en los distintos enfrentamientos del ciclo, a diferencia de Neos, que mantiene una participación constante de sus dos jugadores.

Quién ganó el 'Desafío' HOY 2 de febrero

En el desarrollo de la prueba, el equipo Neos logra quedarse con la victoria. Rata consigue sacar una ventaja durante el recorrido, lo que le permite avanzar con mayor rapidez en comparación con los demás competidores. Valentina presenta una demora en la etapa de definición, pero logra completar la prueba y aportar al resultado final del equipo.





Por el lado de Gamma, Valkyria enfrenta dificultades en la definición, la cual está relacionada con una prueba de puntería. Esta situación retrasa el avance de la dupla conformada por Valkyria y Gio, lo que influye en el resultado general del enfrentamiento.

Como consecuencia del resultado, Neos se queda con la comida. Además, Rata obtiene la Moneda Dorada, un beneficio que le permitirá participar posteriormente en la Máquina de Dinero.

Adicionalmente, tanto Valentina como Rata adquieren el derecho de enviar Chalecos de Sentencia al equipo Gamma.

