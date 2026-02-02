Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Feid y Karol G en los Grammy
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 2 de febrero: Sentencia y Hambre en el capítulo 127 - CaracolTV

Un Súper Humano se pasa de vivo en el Box Azul durante la prueba y hace uso de la malicia indígena Andrea Serna convoca a una pareja por equipo al box de agua para el Desafío de Sentencia y Hambre.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 2 de febrero: un Súper Humano usó su malicia indígena en el Box Azul

Un Súper Humano se pasa de vivo en el Box Azul durante la prueba y hace uso de la malicia indígena Andrea Serna convoca a una pareja por equipo al box de agua para el Desafío de Sentencia y Hambre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (23).jpg