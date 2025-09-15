Qué pasó con Gio en la prueba de Sentencia y Bienestar: Zambrano se desesperó en el Desafío

En este capítulo 52 del Desafío Siglo XXI, los participantes se miden de nuevo en el Box Rojo. Para esta ocasión, Andrea Serna, la presentadora del programa, pidió que llegaran a la pista, dos mujeres y dos hombres por cada equipo.

Es decir, que de la siguiente manera estarán en la pista dándola toda.

Alpha: Valentina, Manuela, Leo, Eleazar

Gamma: Mencho, Yudisa, Gio, Cris

Omega: Miryan, Katiuska, Rata, Camilo.



Ahora bien, en medio de esta situación, hay un equipo que se ha desesperado por sus compañeros. Se trata de Gamma, quienes desde un comienzo no han podido anotar el primer punto para su equipo.

A raíz de esto, Zambrano, el capitán del escuadrón, se ha estresado al ver que sus hombres no han logrado darle ese parte de tranquilidad. Frente a esto, todos en la casa empiezan a desesperarse. Aunque en repetidas ocasiones intentaron encestar el balón, no se lograba.

Asimismo, tras indicar que estaba preocupado por lo que estaba observando, Rosa le pidió tener fe en el equipo, porque confía en que ellos ganarán. Por lo cual, él se queda hablando solo.

¿Qué sucederá ahora? No te puedes desconectar ni un segundo de este capítulo, en la que se definirá quién va a tener el segundo chaleco de este ciclo en el Desafío, el programa que tiene enganchados a todos los televidentes.

