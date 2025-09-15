En vivo
Desafío Siglo XXI
Qué pasó con Gio en la prueba de Sentencia y Bienestar: Zambrano se desesperó en el Desafío

Qué pasó con Gio en la prueba de Sentencia y Bienestar: Zambrano se desesperó en el Desafío

Gio, Cris, Yudisa y Mencho van a ir a competir en la prueba de Sentencia y Bienestar; sin embargo, esto generó un descontento en el equipo, ya que Zambrano, el capitán, se desesperó con sus compañeros.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 08:57 p. m.

