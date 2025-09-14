En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Dayro Moreno: la tremenda sorpresa que le prepararon por su cumpleaños número 40

Dayro Moreno: la tremenda sorpresa que le prepararon por su cumpleaños número 40

Al goleador histórico, su equipo Once Caldas le celebró su regreso a la Selección Colombia tras casi una década y su cumpleaños número 40, en un emotivm momento junto a sus padres.

Dayro Moreno: la tremenda sorpresa que le prepararon por su cumpleaños número 40.
Dayro Moreno: la tremenda sorpresa que le prepararon por su cumpleaños número 40.
Foto: Instagram @dayrogol17
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 11:13 a. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad