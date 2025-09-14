Dayro Moreno: la tremenda sorpresa que le prepararon por su cumpleaños número 40.

Tras haber sido convocado nuevamente por la Selección Colombia para los encuentros contra Bolivia y Venezuela en las eliminatorias al Mundial 2026, marcando un emocionante regreso después de nueve años, Dayro Moreno no deja de ser noticia.

Mira también: La promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno si hace gol en el partido de Colombia



Dayro Moreno cumpleaños

Ahora, el goleador histórico fue sorprendido por Once Caldas con una celebración especial por su cumpleaños número 40, que será el 16 de septiembre. Debido a que ese día tendrá compromiso deportivo, el festejo fue adelantado.



En la previa del partido contra Envigado en el estadio Palogrande de Manizales, se llevó a cabo un homenaje en su honor. Además de reconocer su regreso a la ‘tricolor’, sus padres le entregaron la camiseta con la que debutó como profesional en Once Caldas, un emotivo y simbólico gesto. También recibió una torta especial.

“Feliz cumpleaños a nuestro ídolo de multitudes, a este hombre que hace parte de esta gran familia”, se escucha en el video publicado por el equipo en redes sociales, y por el delantero ante sus 745 mil seguidores en Instagram.

Publicidad

Dayro también compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales:

“¡Qué sorpresa! 😍 Tener a mis padres y celebrar junto a mi equipo del alma no se compara con nada. ¡Triunfo y ya melos para el partido de @sudamericana! Gracias a mi equipo @oncecaldasoficial y a todos los hinchas por el amor y cariño 🤍”, escribió.

Cabe recordar que Dayro, de vuelta en Once Caldas, también protagonizó otro emotivo momento: regaló su camiseta de la Selección, con el dorsal 17, al director técnico Hernán Darío Herrera. El próximo 16 de septiembre, fecha de su cumpleaños, el delantero estará en Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle, motivo por el cual el club decidió anticipar la celebración.

Publicidad

Quiénes son las mamás de las hijas de Dayro Moreno

La hija mayor del jugador es Salomé, fruto de la relación que tuvo con Paola Andrea Villareal. Aunque no se tienen muchos detalles de esta mujer debido a que no es una figura pública, sí se ha podido establecer que es oriunda de Chicoral, Tolima, (al igual que el deportista) y que contrajeron matrimonio en 2008; sin embargo, la unión no duró mucho tiempo, por lo que decidieron partir caminos.

Luego de esta ruptura amorosa, Moreno conoció a Marcela Muñoz, hermana de la modelo Sandra Muñoz.

Mira también: Él es el futbolista de la Selección Colombia que falleció mientras jugaba un partido