Caracol TV  / Actualidad  / Canción que Jessi Uribe escribió por tenso momento con su expareja: “Ve a hacerla feliz”

Canción que Jessi Uribe escribió por tenso momento con su expareja: “Ve a hacerla feliz”

El esposo de Paola Jara se volvió a referir a su anterior pareja y allí afirmó que, estuvo en terapia para poder recuperar su hogar y a raíz de esto salió una melodía que relata todo lo sucedido.

Foto: Instagram @jessiuribe3
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 26, 2025 07:57 a. m.