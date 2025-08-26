Canción que Jessi Uribe escribió por tenso momento con su expareja: “Ve a hacerla feliz”

Jessi Uribe estuvo en el pódcast ‘Primero que todo y antes que nada’, en el cual habló de diferencias experiencias de su vida, pero destacó una en la que compuso una canción del difícil momento por el que pasó cuando estaba con su expareja, Sandra Barrios.

Jessi Uribe le escribió una canción a su ex

Él indica que todo ocurrió el día que le entregaron las llaves de su casa, porque ese siempre había sido su sueño, pero el día que esto pasó él sintió que como si le hubieran entregado un pedazo de papel. Asimismo, explica que ella lo miró y le dijo “Usted ya no está aquí, váyase a donde lo están esperando”. A raíz de esto, él decidió entrar a la vivienda y llamar a una mujer para expresarle lo que sentía.



“Llamé a una mujer y le dije, no soy capaz de sacarte de mi cabeza. La verdad, prefiero irme, yo no quiero hacerle daño y sin tener nada, estoy hablando de Pao. Ella siempre me decía, ve a terapia y recupera tu hogar. Yo había ido a psicólogo y todo, pero no era capaz, por eso escribí esta canción”, añadió el intérprete de ‘No te hago falta’.

A raíz de esta situación tan compleja, afirmó en elpódcastt que, tuvo que devolverse a los años de su primer matrimonio para escribir una canción que se llama ‘Segundos’. Él indica que se la mostró a Yiyo Sarante y le encantó, por lo cual la hará en una salsa con él, y que es la primera vez que está revelando ese fuerte instante que vivió y que quería mostrársela a Marc Anthony, pero no coincidieron.



Qué dice la canción de Jessi Uribe

"En tan solo un segundo me di cuenta de que ya no está Solo fue una pregunta y no necesitaste hablar. Yo conozco esos ojos y sé que el corazón no está. En tan solo un segundo me acabas de matar. En tan solo un segundo lloré lo que ni escrito está", empieza la letra en el minuto 37:54 del pódcast.

"Fue imposible ser fuerte, yo sé que te voy a extrañar. Aunque sé que en la vida todo se tiene que acabar, lo que jamás se piensa es que a uno le va a tocar. Y llegó el día y tuve que enterarme. El amor de tu vida estaba en otra parte y que llevabas tiempo, que vivías fingiendo, buscando la forma de no lastimarme. Al final del cuento, terminaría muriendo", continúa.

"Vete ya, sé que te tienes que ir. Hay alguien más contigo que te está esperando. Ve a hacerla feliz. Vete ya y no intentes mentir. Ya me ha quedado claro que todo ha acabado y tienes que partir. En tan solo un segundo. Mataste aquellos sueños que construí por ti”, afirma Jessi Uribe en su canción.

