"El abrazo de Judas": La pulla que le tiró Alpha a integrante de Omega en el Desafío

En este capítulo 37 del Desafío, Omega tenía que decidir a cuál equipo enviar el chaleco y el castigo, que esta oportunidad era la cama de piedras. Tras dialogarlo todos, Myrian fue la que llevó el maletín a Alpha, quienes se sorprendieron al recibirla

Cuando la vieron, le preguntaron que por qué no había enviado ese chaleco a Gamma, y ella respondió que así fue la vez pasada, por eso ahora les tocaba el turno a ellos. Asimismo, la participante de Omega pidió que espera que no usen a Gero como comodín por ser nuevo, y Manuela afirmó que no será así.



Qué pasó entre Alpha y Omega

Después, cuando Myrian revela que el castigo también es para Alpha, Lucho se molesta y Leo dice que no se deben confiar. A raíz de esto, la compañera dice que ellos también los afectaron a ellos cuando estaban en peores condiciones y que tenían esa 'espinita' que se están sacando.

Tras esto, Eleazar dijo que el castigo Omega no lo pasó por falta de rendimiento y no por Alpha, asimismo, indicó que esos están para que se puedan cumplir; sin embargo, destacó que actualmente se ven más fuertes que nunca.

Tras unos minutos después, Myrian llegó a la casa a contarle a todos sus compañeros lo que había ocurrido. Además, de las fuertes palabras que expresó Eleazar luego de que no lograran cumplir el castigo de cortar la leña, en su momento. Por lo cual, Katiuska y Juan quedaron sorprendidos por lo que estaban escuchando, porque no entendían la reacción de Alpha por el tema de los chalecos, sabiendo que a Gamma ya le enviaron uno este ciclo y se lo puso Rata.

Ahora bien, a raíz de esto, todos recuerdan el momento en el que Juan, capitán de Omega, tuvo lindo gesto con Gero, y empezaron a decir que era el "abrazo de Judas". Por su parte, Lucho dice que no se esperaba todo lo ocurrió, pero bueno, lo acepta.

