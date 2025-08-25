Dani se declaró enemiga de una exaliada: “feliz clavando cuchillos en la espalda”

La más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI fue Dani, una de las mellizas y estuvo en El Sentenciado respondiendo algunas preguntas relacionadas a sus compañeros del programa de los colombianos.

Mira también: Dani y Tina, las mellizas del Desafío, fueron protagonistas de dos videos y nadie lo notó



Allí le preguntaron por esas tres personas que eliminaría de la competencia y sin pensarlo mencionó a Valentina, Deisy y María C. Frente a esto, afirmó que cuando salió del programa, su excoequipera “era feliz clavando cuchillos en la espalda” y que con esos detalles no va, además de afirmar que fue traicionera. Por otra parte, se refirió a las otras dos compañeras de Omega.

“Porque con Deisy no tengo buena relación, de pronto afuera nos conozcamos. Dentro de todo, dos participantes con las que tuve muchos enfrentamientos o choques, fue con ella y María C. Con Deisy, porque no me gustaba el tema de que se burlaran de uno, y llevaran todo dizque desde el amor. Y María C, me parece que es feliz tirando la piedra escondiendo la mano”, afirmó.

Por otra parte, indica que también le llamo la atención el hecho de que Camilo no se pusiera el chaleco. Para Dani, el tema de ir a enfrentarse a Muerte no es fácil, pero dice que, si ve que hay varias personas que ya se han medido al Box Negro, que en su momento debió ponerse el chaleco.

Publicidad

Adicionalmente, la exparticipante, quien estuvo en Beta, respondió a una frase que dijo Katiuska, integrante de Omega. “Esa niña es bien estúpida, no entiendo cómo una regla tan básica no le cabe en la cabeza”, frente a esto, Dani le respondió que desde su punto de vista era muy fácil juzgar.

“Ella puede opinar, porque obviamente cuando tú ves las cosas desde otra perspectiva, en este caso que ella nunca ha sido la elegida, para uno es muy fácil juzgar al otro. Las personas que sí lo han sido, saben que no es una tarea sencilla. El saber que tienes que cumplir una misión y sentir ese desespero y esa ansiedad de no cumplirla, a veces hace que uno haga torpezas que pueden poner en riesgo el equipo”, afirmó Dani.

Publicidad

Tras esto, indica que Katiuska le cae muy bien, porque es una persona muy frentera, pero que tiene el problema de que a veces no sabe comunicar las cosas. Y quizá la frase anterior la dijo en un momento de adrenalina y por eso, no se toma nada personal.

Mira también: En medio de las lágrimas, Dani, del Desafío, habla de la muerte que la marcó para siempre

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.