Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios: la definición hizo sufrir a los participantes

Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Servicios correspondiente al octavo ciclo del reality de los colombianos. Una vez reunidos, la presentadora se dispuso a explicar cómo se llevaría a cabo el enfrentamiento deportivo para el que se requerían habilidades como la agilidad y la puntería.

En esta ocasión se presentaron al terreno de juego Gio, Cris, Grecia y Yudisa de Gamma; Juan, Camilo, Miryan y María C. de Omega; y Gero, Leo, Valentina y Manuela de Alpha.



Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios

Gamma se quedó con el primer puesto del encuentro deportivo gracias a sus cuatro integrantes, especialmente a la definición de Gio, quien llevaba un poco ventaja en relación con sus contrincantes. Con esta victoria no solo se quedan con todos los servicios, sino también con la posibilidad de escoger qué recibo les dejarán a quienes ocuparon el segundo lugar, que en esta ocasión fue Omega.

Durante la prueba, los participantes llamaron la atención gracias a su rapidez en el terreno de juego; sin embargo, Leo también dio de qué hablar al quedar atrapado en uno de los obstáculos, lo que hizo que se retrasara un poco y terminara perjudicando a sus colegas.



En qué consistió el Desafío de Sentencia y Servicios

Esta fue una prueba por relevos. Cada competidor partió para subir una rampa, luego saltó a la piscina y pasó por debajo de dos tubos. Salió de esta para atravesar un estrecho túnel de madera, luego saltó a la otra piscina, subió por una escalera al segundo nivel y allí tomó un balón.

Descendió por el tobogán, volvió a cruzar el túnel y en medio de la otra piscina encontró una cesta vertical colgante en la que debía meter el balón en cuestión antes de regresar a la línea final para darle el revelo al siguiente competidor. El primer equipo en encestar cuatro balones y terminar el recorrido fue el vencedor.

