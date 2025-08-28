Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios: la definición hizo sufrir a los participantes

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios: la definición hizo sufrir a los participantes

Andrea Serna convocó a dos hombres y dos mujeres por equipo al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Servicios, en el que también estaba en juego el arriendo que ascendió a 20 millones de pesos.