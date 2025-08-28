Qué le pasó a Leo en la prueba del Desafío: por esta situación lo culparon de la derrota de Alpha

Una verdadera descarga de adrenalina fue la que se vivió en el Box Azul durante la definición del Desafío de Sentencia y Servicios. Esta parte de la pista estuvo a cargo de Gio de Gamma, Camilo de Omega y Leo de Alpha.

Gio llevaba un poco de ventaja teniendo en cuenta que recibió el relevo de Cris un par de segundos antes. Alpha iba en segundo lugar cuando Valentina le dio su turno a Leo y Omega iba de últimas; sin embargo, un obstáculo hizo que el capitán de los morados terminara retrasado.

Qué le pasó a Leo en el Desafío de Sentencia y Servicios

El joven había pasado todo el circuito en tiempo récord, cuando de pronto llegó a un estrecho túnel de madera que debía atravesar para llegar al otro lado del Box Azul. La cavidad de este espacio era tan pequeña que el Súper Humano apenas cabía teniendo en cuenta su estatura y también su contextura física.

Leo logró cruzar el túnel de ida con mucha dificultad; sin embargo, el verdadero problema se presentó de regreso, pues quedó atrapado mientras Omega se quedaba con el segundo lugar de la competencia.

Frustrado, el hombre asumió la responsabilidad de la derrota; no obstante, Gero intervino de inmediato para hacerle ver que no había hecho perder al equipo a propósito, sino que se trataba de un detalle que no podían controlar.

“Nada de rabia (…) Míreme, Leo, sin esa actitud. Usted lo hizo muy bien, lo hizo excelente porque puso a su cuerpo a prueba y fue capaz de cruzar”, le dijo el hijo de Juan Pablo Ángel a su compañero.

Esta no fue la única reacción que destacó después de la prueba, pues en Omega también hubo quienes se alegraron de la situación teniendo en cuenta que el competidor había hecho comentarios al inicio del capítulo donde se reía en cierto modo debido a que muchos consideran a María C. como una de las fichas más débiles de La Ciudad de las Cajas.

