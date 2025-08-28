Publicidad

Desafío Siglo XXI
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Qué le pasó a Leo en la prueba del Desafío: por esta situación lo culparon de la derrota de Alpha

Leo fue uno de los cuatro participantes de Alpha que acudió al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Servicios. Aunque fue elegido para la definición debido a su agilidad, un obstáculo le jugó en contra.