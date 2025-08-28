Publicidad

Desafío Siglo XXI
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / María C., del Desafío, vivió incómodo momento en público: le dijeron que no era buena en las pruebas

María C., del Desafío, vivió incómodo momento en público: le dijeron que no era buena en las pruebas

En medio de la llamada con Andrea Serna, Leo y Tina se refirieron acerca del rendimiento de María C. en La Ciudad de las Cajas. Un problema de comunicación desató tenso momento.

Qué le pasó a María C. durante la llamada con Andrea Serna en el Desafío del Siglo XXI.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 28, 2025 08:18 p. m.