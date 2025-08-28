María C., del Desafío, vivió incómodo momento en público: le dijeron que no era buena en las pruebas

María C. vivió un incómodo momento durante el capítulo 40 del Desafío del Siglo XXI y no precisamente por su equipo, sino debido a los comentarios que recibió por parte de sus contrincantes. El hecho tuvo lugar en la llamada con Andrea Serna, justo antes de convocar a los participantes al Desafío de Sentencia y Servicios.

Burlas a María C. por su desempeño en el Desafío

Al enterarse que María C. se convirtió en la primera sentenciada del octavo ciclo (etapa en la que las mujeres están en riesgo), Serna le preguntó a Alpha si sabía que en Omega tomaría la decisión de enviar a la exreina de belleza al Box Negro, por lo que la escuadra morada respondió afirmativamente.



“Sentíamos que quien iba a portar el chaleco iba a ser María C. porque ellos hablaron que lo iban a hacer por rendimiento y Katiuska es digamos que, con mucho respeto, excelente competidora”, dijo Tina.

El problema se presentó cuando salió a colación el nombre de María C. debido a que no había participado en el Desafío de Sentencia y Hambre, pues Tina no encontró las palabras para defender su postura.

“La he visto competir en varias ocasiones entonces y destaca más Katiuska”, dijo; sin embargo, ya había sido interrumpida por Leo, quien fue un poco más contundente con su comentario: “No es tan buena, es lo que está tratando de decir”.

María C. prefirió mantenerse hermética frente al tema mientras otras participantes de la casa morada como Valentina, Deisy y Manuela se reían.

Después de la llamada, la joven fue abordada por Potro, quien le recomendó tomar estas críticas para fortalecerse y aprovechar que fue seleccionada para ir al Desafío de Sentencia y Servicios, pues de esta forma podría “callar bocas” al demostrar que cuenta con las capacidades necesarias para avanzar en la producción de Caracol Televisión.

“Quiero que hoy tú nos des la victoria para que se callen. Tú eres la que hoy vas a romperla y vas a reventarla”, le dijo en frente de los demás compañeros.

