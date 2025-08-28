Quién quedó sentenciado en el Desafío HOY: segunda mujer recibió el Chaleco de Sentencia

Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna en el Box Azul y llegaron al Desafío de Sentencia y Servicios, en el que resultaron ganadores los naranjas. Al regresar a casa luego de la contienda deportiva, los competidores conversaron acerca de cuál sería su siguiente movimiento en La Ciudad de las Cajas.

En ese sentido, determinaron que continuarían con su estrategia de proteger a sus contrincantes con los beneficios del programa (alimentación, servicios y comodidades), pero también acordaron que este Chaleco de Sentencia debía llegar a Omega.



Quién quedó sentenciando después del Desafío de Servicios

Grecia fue elegida para entregar la temida prenda en casa de sus contrincantes. La joven explicó que no se trataba de una decisión tomada por algún problema personal, sino debido a una estrategia que han estado ejecutando desde hace varios días.

“Qué difícil traer esto. ¿Qué les digo? Así es el juego. Igual como Katy siempre lo ha dicho: nada es personal. Siempre pues la mejor energía para todos ustedes, sabemos que igual es un gran equipo y hoy también lo demostraron”, explicó en frente de los rosados.

El equipo recibió su comentario con tranquilidad; en ese orden de ideas, Juan fue el encargado de sacar la temida prenda del cajón para ponérsela a Katiuska, quien aceptó la noticia con madurez.

“Nosotros sabemos que los chalecos son parte del juego y no nos lo tomamos personal ni nada”, respondió la excapitana.

Es necesario mencionar que antes de esta sentencia en Omega se habló acerca de la inequitativa repartición de los chalecos, pues Juan y Katiuska consideraban que ellos debían ser los Súper Humanos que menos Muertes debían enfrentar debido a su rendimiento en el terreno de juego.

Esto se convirtió en una discusión cuando Potro propuso en el capítulo 39 que la excapitana fuera al Box Negro, pues ella aseguró que lo haría siempre y cuando no la pusieran a desgastarse en las otras pruebas que componen el octavo ciclo.

