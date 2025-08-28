Publicidad

Leo queda atorado en el Box Azul: Gero estalla y Deisy no lo baja de "terco"

Leo queda atorado en el Box Azul: Gero estalla y Deisy no lo baja de “terco”

Leo, capitán de Alpha, tiene problemas para superar un obstáculo del Box Azul debido a su contextura y la frustración se apodera de él. Deisy se estresa viéndolo desde casa.