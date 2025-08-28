Leo queda atorado en el Box Azul: Gero estalla y Deisy no lo baja de “terco”

Mira también: Qué se sabe sobre el esposo “escondido” de Katiuska, del Desafío: llevan casi 10 años juntos



Mira también: Darlyn, exparticipante del Desafío, reaccionó a la salida de Lucho: este fue el mensaje

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.