Qué pasó entre Abrahan y Pineda en el Desafío y por qué el capitán de Beta tuvo que intervenir

Seis participantes por equipo atendieron el llamado de Andrea Serna y visitaron por primera vez el Box Amarillo en el Desafío del Siglo XXI. Luego de dar las especificaciones de la contienda y de que Sebastián Martino, el juez, diera luz verde para iniciar la prueba, los integrantes de Beta protagonizaron un momento de tensión.

Todo inició cuando los participantes se disponían a subir la rampa durante el camino de regreso al punto inicial de la prueba. Pese a que las mujeres lograron pasar este obstáculo con ayuda de sus compañeros, dos hombres se quedaron estancados: Magic y Abrahan.

Esto generó incomodidad en Pineda, quien no dudó en hacerle el reclamo a su compañero luego de que Serna dio a conocer el resultado: “Estamos en un Desafío (…) Hay que meterle todo a esto”, expresó el exmilitar con palabras altisonantes.

Ante el comentario, el joven no dudó en responder visiblemente molesto mientras le recordaba el gran esfuerzo físico que realizó: “Se me resbalaron las manos, si quiere que diga por qué se me resbalaron las manos ya es otra cosa (…) ¿Acaso yo no me puse ahí mismo a que me pisaran los cinco?”.

Magic, el líder del grupo, intervino para pedirles que se tranquilizaran y que evitaran discusiones en público, pues les recordó que si esta situación queda en evidencia frente a sus oponentes serán vistos como un objetivo débil.

“Ahorita si quieren agarramos los bolsos y nos damos bolsazos para no tener contacto directo, pero acá no”, explicó.

Esta no es la primera vez que se presenta una discusión en la casa azul, pues la primera fue protagonizada por las mellizas Tina y Dani, luego de que una de ellas sugiriera frente a sus colegas que deberían cambiar al líder.

Según explicó, considera que solo fue elegido para esta misión debido a una dinámica que realizó la producción en el primer capítulo (las tarjetas ditu) y resaltó el trabajo que ha venido realizando Pineda al preocuparse por el bienestar de todos en la casa y velar por la sana convivencia.

Esto desencadenó tensión en todo el grupo que, de hecho, fue percibida por la delegada de Gamma cuando fue a entregar los chalecos de sentencia correspondientes al primer ciclo.

