Cami, del Desafío 2025: quién es Doña Vicky, en qué aporta el golf al reality y estado civil

Una de las Súper Humanas que más ha llamado la atención de los fanáticos del Desafío del Siglo XXI es Cami, la capitana de la casa Alpha. En exclusiva para Mi primera sentencia, formato de Caracol Televisión, la joven se sinceró sobre su vida personal y lo que espera hacer durante su paso por La Ciudad de las Cajas.

Mira el video completo aquí:

Mira también: Yudisa, del Desafío Siglo XXI, es hija de atleta olímpica: su tío es medallista olímpico

Según explicó, se encuentra felizmente soltera desde hace un par de años y, aunque no descarta la posibilidad de enamorarse dentro del programa, tiene muy presente que ingresó a este formato a competir y poner a prueba sus habilidades físicas y mentales.

Publicidad

“Yo soy una persona tal vez un poco reservada en esos temas y esto es algo que lo ve todo el mundo y no me gustaría que mi intimidad y mi privacidad en cuanto a mis relaciones como que las viera todo el mundo. Si se da, se da, obviamente yo siento que uno no manda en el corazón (…) Doña Vicky me mata”, explicó en medio de la entrevista.

Mira también: Dos participantes del Desafío 2025 se conocían hace años: mira si quedaron en el mismo equipo

Publicidad

Quién es Doña Vicky y qué relación tiene con Cami del Desafío

Cami es una creadora de contenido digital que recoge más de 50 mil seguidores en su cuenta oficial de TikTok, allí comparte videos relacionados a su estilo de vida y en los cuales figura Doña Vicky, su mamá.

“Es icónica, yo la molesto mucho. Oigan, es la persona más chistosa que ustedes pueden ver, ella en mi TikTok es la protagonista y me encanta molestarla, es la persona más molestable del mundo, es demasiado chistosa porque es demasiado ‘fifí’, pero yo obviamente soy todo lo contrario entonces me regaña demasiado”, mencionó.

Mira también: Gio, del Desafío 2025, fue doble de luz de Henry Cavill: en qué película y cómo lucía

Posteriormente, Cami se refirió a su disciplina deportiva, el tenis, y cómo puede aportar a los diferentes Boxes a pesar de que no es un deporte frecuente entre los Súper Humanos que se han presentado en las diferentes ediciones del programa.

Publicidad

De acuerdo con lo que dijo, permite que las personas desarrollen habilidades de gran utilidad en el terreno de juego: “Tienes que tener fortalecimiento, entrenamiento de fuerza, equilibrio, concentración, entonces no es un deporte que tú vas, caminas, le pegas a la bola y la metes en el hoyo. Sí me siento preparada”, agregó.

Finalmente, aseguró que le gustaría continuar con el legado de Darlyn y Campanita en el Desafío y añadió que son sus padres su mayor motivación para mantenerse fuerte cuando la competencia aumente su exigencia.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.