Gio, del Desafío 2025, fue doble de luz de Henry Cavill: en qué película y cómo lucía

Guillaume George Dubs Ospina, más conocido como Gio en el Desafío del Siglo XXI, sorprendió a los fanáticos del reality de Caracol Televisión al revelar que fue el doble de Henry Cavil, una experiencia que no solo le permitió reconocer su atractivo físico al ser comparado con el actor, sino que también le permitió medir sus propios talentos para las cámaras.

"En la primera escena, él no se presentó conmigo, pero en la segunda, que estábamos en un banco, literal, yo me acuerdo que estaba sentado y se acerca 'hey, nice to meet you, Henry Cavill'. Pues yo me paré 'nice to meet you'", contó en medio de La Ciudad de las Cajas.

Según explicó el hecho tuvo lugar en Tenerife, Islas Canarias. Tras la revelación en el programa, la persona encargada de administrar sus redes sociales hizo una publicación revelando no solo el nombre de la película en cuestión, sino también en qué otros proyectos ha participado el Súper Humano.

De acuerdo con el post, Gio trabajó con Cavill en 'In the grey', película que se estrenará este 2025 y que cuenta con la participación de otros intérpretes de la talla de Eiza González, Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike, entre otras celebridades internacionales.

"Alguna vez fue el doble de luz de Henry Cavill, pero lo que más valora de esa experiencia no es la comparación, sino la oportunidad de creer en su propio reflejo. Porque Gio no busca parecerse a nadie… Solo ser cada día una mejor versión de sí mismo", se lee en el post.

Adicionalmente, según el portal IMDb, es recordado por trabajar al brindar apoyo en la segunda unidad de este proyecto y participar también en la cinta 'Te cake' (2021), más específicamente en el equipo de la producción.

Cabe aclarar que el capitán de Gamma se dedica a trabajar como modelo, pero también se ha desempeñado como militar y coach tanto emocional como deportivo.

