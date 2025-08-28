Publicidad

Todo por mi familia  / Capítulo 157 Todo por mi familia: Aybike pelea con Berk y ella le pide un tiempo

Capítulo 157 Todo por mi familia: Aybike pelea con Berk y ella le pide un tiempo

En medio de la difícil situación que atraviesa Aybike con su prima Asiye, tiene una fuerte discusión con su pareja; por lo cual, no quiere relacionarse con él y le dice que es mejor separase.