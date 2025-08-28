Actualizado: agosto 28, 2025 10:59 p. m.
Caracol TV Todo por mi familia Capítulos Capítulo 157 Todo por mi familia: Aybike pelea con Berk y ella le pide un tiempo
Por otra parte, Sevgi defiende a Omer y a Asiye, luego de que la tía de ellos llamara a la policía para afectarlos. A raíz de esto, los chicos le agradecen y se disculpan por el escándalo que armó la tía.
