Actualizado: agosto 27, 2025 08:15 p. m.
Caracol TV Todo por mi familia Capítulos Capítulo 156 Todo por mi familia: Ömer explota de ira al ver que Şengül quiso demoler el gallinero
Mientras tanto, Suzan se encuentra usurpando la casa de Akif e intentando abrir la caja fuerte, por lo que le pide ayuda a Nebahat para descubrir la clave. En este lapso, el hombre llega a su casa y la encuentra con las manos en la masa, ¿ella logrará salir de esta?
No te pierdas Todo por mi familia en las tardes de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.