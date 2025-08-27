Publicidad

Caracol TV  / Todo por mi familia  / Capítulos  / Capítulo 156 Todo por mi familia: Ömer explota de ira al ver que Şengül quiso demoler el gallinero

Capítulo 156 Todo por mi familia: Ömer explota de ira al ver que Şengül quiso demoler el gallinero

Un hombre le notifica a Ömer y Asiye que irán a vivir a la casa de Şengül, pues ella está atrasada en la renta y pidió demoler el gallinero. El joven explota agresivamente por la traición.