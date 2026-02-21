Murió Willie Colón a los 75 años, su familia confirmó el fallecimiento con emotivas palabras

El legendario salsero Willie Colón tenía 75 años y, en la mañana de este 21 de febrero, su familia compartió un comunicado en el que anunció la muerte del intérprete de salsa. La emotiva publicación ya suma miles de reacciones y se espera que, con el paso de las horas, varios representantes de la música a nivel mundial despidan al artista y exalten su legado.

Murió Willie Colón

En el documento se puede leer: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo".



Allí, además del texto en español, también aparece una versión en inglés, y ambos mensajes están acompañados de una imagen que refleja a la perfección las pasiones del músico, pues se le ve tocando el trombón, instrumento que marcó su carrera.





De qué murió Willie Colón

Vale la pena mencionar que el puertorriqueño había sido hospitalizado desde el pasado 18 de febrero en el Lawrence Hospital de Bronxville, en Nueva York, Estados Unidos, donde ingresó con dificultades respiratorias. Aunque por el momento no se conocen muchos detalles adicionales, lo cierto es que sus fanáticos están atentos a la razón oficial del deceso del intérprete de 'El gran varón' y de muchos otros éxitos que marcaron generaciones.



Reacciones a la salud de Willie Colón

Previamente, colegas como el panameño Rubén Blades habían manifestado su preocupación por el estado de salud del intérprete. A través de sus redes sociales, había escrito: "No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento", escribió.

WILLIE COLON

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta… — Rubén Blades (@rubenblades) February 20, 2026

Por ahora, los seguidores del artista permanecen atentos a nueva información sobre su fallecimiento y han lamentado profundamente su partida. Además, le han dejado mensajes de consuelo a sus familiares en redes sociales, manifestando que aún no pueden creer lo sucedido y recordando la huella imborrable que dejó en la música latina.

