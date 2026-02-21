Publicidad

Murió Willie Colón a los 75 años, su familia confirmó el fallecimiento con emotivas palabras

El intérprete de canciones como 'Oh qué será', 'Talento de televisión', 'Idilio' y más himnos de la salsa llevaba varios días hospitalizado por problemas respiratorios.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
