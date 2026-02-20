Publicidad

Qué dijo Rubén Blades sobre la supuesta hospitalización de Willie Colón en Nueva York- CaracolTV

Pese a que el equipo de trabajo del intérprete de 'El gran varón' no se ha pronunciado por el momento, sus fanáticos están preocupados por su estado de salud. Esto se sabe hasta el momento.

Rubén Blades reaccionó a la supuesta hospitalización de Willie Colón: conmovedor mensaje

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de feb, 2026
