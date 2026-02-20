Rubén Blades reaccionó a la supuesta hospitalización de Willie Colón: conmovedor mensaje

Hay preocupación por el estado de salud del intérprete de canciones como 'Juanito Alimaña', 'Talento de televisión', 'El día de suerte', 'Gitana' y 'Pedro Navaja' luego de que se conocieran rumores en redes sociales que indicaban que, aparentemente, se encuentra hospitalizado en Estados Unidos.

Los comentarios surgieron el pasado 19 de febrero en plataformas digitales como X, anteriormente Twitter. Al parecer, el artista habría ingresado al Lawrence Hospital de Bronxville, en Nueva York, Estados Unidos, debido a problemas respiratorios el 18 del mismo mes; sin embargo, su equipo de trabajo o familia no se ha pronunciado al respecto en redes sociales.



Rubén Blades rompe el silencio ante supuesta hospitalización de Willie Colón

A través de su cuenta oficial de X, Rubén Blades dejó ver que está angustiado por su colega, por lo que aprovechó para extenderle un mensaje de apoyo para su familia en caso de que las especulaciones sean ciertas.

WILLIE COLON

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta… — Rubén Blades (@rubenblades) February 20, 2026

"No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento", escribió.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Ve a visitarlo, es el mejor momento para demostrar la gran amistad que los ha unido por años y dejar atrás, pero bien atrás, cualquier diferencia. Los mejores momentos y lo vivido juntos en la música es más y mejor", "Excelente gesto de comunicación", "Ojalá se recupere pronto", son algunos de los mensajes que se destacan.

Es necesario mencionar que los cantantes protagonizaron hace años una pelea pública en donde Colón acusó a su colega de deberle 115 mil dólares; sin embargo, el panameño aseguró que esta deuda debía solucionarla con los organizadores de un evento en el que se produjo el problema.

Pese a que el enfrentamiento se solucionó, ellos siguieron teniendo algunos roces frente a la mirada de su público.