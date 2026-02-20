Miryan contó por qué terminó con su ex antes de involucrarse con Zambrano en el 'Desafío'

Tras apoyar a Zambrano en la recta final del 'Desafío del Siglo XXI' y contribuir a su camino hacia el título, Miryan concedió una entrevista al programa Preguntas a Muerte. En la conversación repasó su experiencia en la competencia y abordó aspectos personales que surgieron durante y después del programa.

La competidora de OCR explicó que, luego de salir en la primera etapa del reality, retomó contacto con su entonces pareja. Señaló que, con el paso de los días, identificó incomodidades relacionadas con la exposición pública que obtuvo tras su participación. Según relató, percibió que a él no le agrada la atención que ella recibía por parte del público y de seguidores del formato.

La Súper Humana confirmó que la relación llegó a su fin. Asimismo, indicó que mantiene la foto de WhatsApp en la que aparece junto a él y expresó agradecimiento por las experiencias compartidas durante el tiempo que estuvieron juntos.





Tras ese episodio, la deportista se reincorporó al formato como refuerzo de Zambrano en la fase definitiva de la competencia, más específicamente cuando se anunciaron cambios en la competencia como la inclusión del equipo Neos. De esta forma, se fortaleció su relación con el deportista olímpico, con quien compartió varias etapas del proceso.

Ambos se conocieron con mayor cercanía durante la travesía que fue desde Cartagena hasta Tobia, en Cundinamarca. En ese recorrido consolidan un vínculo basado en la convivencia diaria, el trabajo en equipo y las exigencias físicas propias del formato. Además, el hecho de enfrentar el castigo del corte de cabello juntos hiciera que floreciera más su cercanía, gesto que no pasó desapercibido para Andrea Serna y los competidores.

En la entrevista también se refirió a Isa, participante que al inicio del programa sostuvo una relación breve con Zambrano. Miryan afirmó que no intervino en ese vínculo y que su acercamiento con el ganador ocurrió después, en circunstancias distintas dentro del desarrollo del reality.

Finalmente, la joven también se pronunció sobre otros temas de la competencia como lo fue la convivencia en Omega, la impresión que dejó en loa televidentes del programa y el apoyo que le dio a su colega para llegar a la GRan Final teniendo en cuenta que durante los primero ciclos tenía miedo de mostrar cien porciento cómo era su rendimiento en el terreno de juego.

