Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Gian Marco y su esposa
Programación de Caracol

Por qué terminó Miryan con su exnovio antes de ser dupla de Zambrano en el 'Desafío' - CaracolTV

Pese a que la competidora de OCR ya no tiene una relación con su exnovio, mantiene la foto de WhatsApp con él. Así reaccionó a las preguntas picantes de John Álvarez.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Miryan contó por qué terminó con su ex antes de involucrarse con Zambrano en el 'Desafío'

Pese a que la competidora de OCR ya no tiene una relación con su exnovio, mantiene la foto de WhatsApp con él. Así reaccionó a las preguntas picantes de John Álvarez.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
Qué dijo Miryan, del 'Desafío del Siglo XXI', sobre la relación con su exnovio y su historia con Zambrano.