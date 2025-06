La Segura revela el drama tras dar a luz: graves secuelas físicas y lucha con su salud mental

La Segura se convirtió en mamá hace dos meses y la maternidad ha sido un reto enorme para ella, esto, debido a su situación de salud, ya que vive frecuentemente con un terrible dolor en el cuerpo que nadie ha podido solucionar.

Problemas de salud de La Segura

En entrevista con La Red, la creadora de contenido recuerda que fue impactada por un arma de fuego y esto dejó varias secuelas en su cuerpo, actualmente tiene una impresionante molestia en uno de sus pies, al parecer, por problemas con su sistema nervioso.

Adicionalmente, cuenta que no puede cargar con tanta frecuencia como le gustaría a su bebé, ya que se le empezó a inflamar la zona en la que le dispararon y eso le impidió llevar los primeros días de la maternidad con normalidad.

Entre lágrimas, la caleña cuenta que no ha podido disfrutar de ciertas cosas con su hijo y esto la ha afectado mucho emocionalmente, sabe que seguirá intentándolo durante todos los años que le queden, pero esto no implica que no le dé tristeza.

¿La Segura quiere tener otro bebé?

Aunque no lo descarta, lo cierto es que sí se pregunta con quién jugará su niño, sin embargo, también dice que en el colegio conocerá otros niños. El tema de su condición de salud es algo que la tiene muy pensativa sobre el tema, no obstante, siempre ha soñado con tener una niña.

