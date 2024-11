Kevyn dio su opinión sobre las cirugías que se hizo Natalia, del Desafío 2024

Los participantes del Desafío 2024 siguen llamando la atención en redes sociales, especialmente Kevyn Rúa , quien se convirtió en el ganador de esta edición del reality y contó con Guajira como su refuerzo en la Etapa Dorada. Muchos internautas recuerdan al competidor por la relación que tuvo con Natalia dentro de la Ciudad de las Cajas, por lo que él suele recibir bastantes preguntas sobre la joven bogotana.

El competidor oriundo de Puerto Boyacá realiza constantemente transmisiones en vivo en su perfil de TikTok, y no las hace solo, pues usualmente habla con otros exparticipantes, con quienes recuerda momentos especiales que vivieron durante el tiempo que grabaron el programa.

Kevyn, del Desafío 2024, opinó de las cirugías de Natalia

En uno de sus lives más recientes, Kevyn contó con la compañía de Marlon y este se encargó de leerle algunas de las preguntas de las personas que estaban conectadas con ellos en ese momento: "¿Qué le parecieron las cirugías de Natalia?", escribieron algunos de los cibernautas.

Al escuchar esto, el campeón reaccionó con un gesto de desconcierto como si no entendiera de qué le estaban hablando y luego dijo: "Yo le voy a responder, la verdad no sé qué se hizo", por lo que Marlon le explicó que la exintegrante del equipo Tino pasó por el quirófano para operarse la nariz y sus senos.

"No he tenido la oportunidad de entrar a su perfil o mirar ahí en redes, pero imagino que le quedó bien. Les soy sincero, no tenía idea...yo estoy en lo mío y ya", expresó para cerrar el tema, a pesar de que algunos usuarios comentaron que no le creían y de que Marlon se estaba riendo.

Natalia, del Desafío, mostró el resultado final de su pecho y su abdomen, ¿cambió mucho?

A través de sus redes sociales mostró cómo se ve su cuerpo 15 días después de sus intervenciones, incluso aclarando que sigue en una etapa en la que está muy inflamada. “Yo me siento espectacular”, confirmó la exdesafiante.

De la misma forma, el cirujano mostró una foto del antes y después de la joven, aseguró que sus implantes ya estaban “caídos y lateralizados”, asimismo, había subido de peso tras el reality de los colombianos y su abdomen se ve muy distinto.

La diferencia entre el antes y después de la intervención ha hecho que muchos en los comentarios de la publicación se pregunten si es la misma persona, por lo que la deportista ha asegurado que sí es así, pero su cuerpo cambió mucho tras la competencia.