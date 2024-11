Guajira reveló la verdadera razón por la que ya no se muestra con Kevyn en redes

Guajira y Kevyn demostraron tener una gran amistad tras salir del Desafío 2024, de hecho, su química era tanta que algunos empezaron a pensar en la posibilidad de que tuvieran una relación o la estuvieran iniciando, no obstante, ellos siempre lo negaron.

A pesar de esto, se dejaban ver con frecuencia en las vidas del otro, viajando juntos, creando contenido e incluso junto al hijo del ganador del reality de los colombianos. Se daban tiernos detalles y, de hecho, él estuvo presente cuando ella compró su camioneta.

Guajira aclaró qué pasó con Kevyn

Durante noviembre las cosas han cambiado y parece que cada uno está concentrado en sus rutinas y por ende han dejado de aparecer juntos, lo que ha desatado rumores sobre un posible distanciamiento o incluso, de ser pareja, una separación.

Por el momento él no ha hecho ningún comentario al respecto, por lo que todas las preguntas han sido para Guajira, quien parece haberse cansado de la situación y por eso hizo una aclaración.

Con un video mencionó que no ha pasado nada entre ella y Kevyn, hizo énfasis en que nunca dijeron que eran pareja y en que el público malinterpretó varios hechos que ni ella está entendiendo.

“¿Qué por qué no nos ven juntos? Cada quien tiene una vida, yo no soy de compinche, la fiesta no me quita el sueño, en este momento estoy haciendo dinero, siendo feliz y trabajando mucho”, comentó.

Además, confirmó que se está preparando para ser mamá y quiere estar relajada cuando esto suceda. Por otro lado, explicó que Kevyn siempre estará en su vida y se siente agradecida porque gracias a él volvió al Desafío y se convirtió en campeona.

Está segura de que el deportista siente lo mismo por ella, pero admitió que no están viajando juntos porque les salen trabajos distintos y cada uno está concentrado en sus propios proyectos tras la producción.

En el mismo video dijo que Kevyn está viviendo en su casa y, a modo de broma, comentó: “aquí está en el cuarto del lado”, posteriormente, subió un TikTok con la frase: “sufriendo y con la puerta cerrada”, lo que para muchos podría ser una indirecta.

Allí también escribió: “pensando en que ya pa’ qué me llamas si el lugar que tenías en la lista de espera lo perdiste”, lo que aumenta las preguntas de los internautas sobre lo que está pasando entre los exdesafiantes.

