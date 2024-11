Guajira contó un momento que protagonizó en la Final del Desafío que no mostraron, ¿Kevyn la opacó?

Guajira, el refuerzo de Kevyn en el Desafío 2024 , ya superó el millón de seguidores en Instagram gracias a la popularidad que le ha dado el programa y al esfuerzo que ha hecho por crear contenido de valor para los amantes del estilo de vida saludable. La Súper Humana apareció en las historias de dicha red social para invitar a sus fanáticos a participar en una dinámica de 'Preguntas y Respuestas'.

Fue justamente allí donde hizo una confesión sobre la Gran Final del reality de los colombianos que nunca salió al aire. Asimismo, reveló que tiene muchas ganas de convertirse en madre de tres bebés; sin embargo, aclaró que no tiene una pareja sentimental con quién formar un hogar, así que admitió que por ahora seguirá esperando al hombre indicado y enfocándose en su crecimiento tanto personal como profesional.

Qué hizo Guajira en la Final del Desafío 2024

La exparticipante mencionó que cuando se percató de que habían ganado junto a Kevyn, pasaron un "sinnúmero" de cosas por su cabeza, como el hecho de que ya tenía sentido todo lo que había ocurrido en el 2023, en el instante en que Aleja se coronó como la vencedora de la temporada en la definición teniendo en cuenta que ella había realizado la mayor parte de la pista en menos minutos.

"Una cosa que no mostraron fue que yo me demoré como unos cinco minutos arrodillada, yo no entendía, solo gritaba. O sea, esa fue mi primera reacción, gritar. Siento que fue como esos gritos de desahogo, de despojo, de descarga, de un año de no tener respuestas y en ese momento cuando ya reaccioné, abracé a Kevyn, me empecé a abrazar con todos, con el profe Pibe, fue como 'wow, definitivamente el tiempo de Dios es perfecto'", dijo.

Posteriormente, afirmó que, mirando al cielo, le agradeció a Dios por haberle dado la resolución que necesitaba y que había deseado conocer desde hace muchos meses. Cabe aclarar que mientras estuvo en La Ciudadela, Guajira aceptó que tras su derrota en 2023 sufrió de depresión, pues se sentía frustrada de haber estado tan cerca de lograr su objetivo y no haberlo podido alcanzar.