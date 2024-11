Guajira reveló si Kevyn, del Desafío 2024, está en sus planes para convertirse en mamá

Kelly Ríos, más conocida como Guajira , es una de las exparticipantes más destacadas del Desafío y se convirtió en la única mujer que ha estado en dos finales. Desde su segunda participación en el reality logró alcanzar un millón de seguidores en redes sociales, con quienes interactúa constantemente.

El pasado 6 de noviembre, la deportista sorprendió a los internautas que la siguen porque en sus historias habló abiertamente de sus deseos de ser madre, aprovechando una dinámica de preguntas que respondió en video.

Mira también: Guajira, del Desafío, se cambió el look y en redes recibió todo tipo de comentarios

Guajira reveló si quiere ser mamá

En un mensaje sincero, compartió que aunque sí quiere tener hijos —tres, para ser precisa—, aún no se siente preparada para asumir esa responsabilidad en este momento.

"Tener hijos no es una necesidad, es una decisión. Qué si quiero hijos, sí, quiero tres; qué si estoy lista para tener un hijo en este momento, con la responsabilidad que eso conlleva, no es mi momento. Tercero y lo más importante, no tengo marido”, explicó.



Publicidad

¿Guajira quiere una familia con Kevyn del Desafío 2024?

En la publicación, Guajira también destacó que está esperando al compañero ideal, que esté alineado con sus metas y visión de vida: “Estoy esperando mi superhombre, proyectado, empresario, que tenga su visión, su misión y sus metas bien claras, y que vaya acorde con mi propósito de vida; esos tres ‘peladitos’ van a salir divinos, hechos con amor”.

Te puede interesar: La millonada que costó la nueva camioneta de Guajira: ¿cuánto dinero ganó en el Desafío?



En cuanto a Kevyn, compañero que la eligió como su pareja en el Desafío 2024 para competir juntos en la Etapa Dorada y con quien muchos especulan que tiene una conexión especial, la abogada ‘Guaji’ no lo mencionó directamente en sus declaraciones, dejando en el aire la pregunta de si él podría ser ese hombre ideal que imagina en su vida.

Guajira contó un momento que protagonizó en la Final del Desafío que no mostraron, ¿Kevyn la opacó?

Publicidad

La exparticipante mencionó que cuando se percató de que habían ganado junto a Kevyn, pasaron un "sinnúmero" de cosas por su cabeza.

"Una cosa que no mostraron fue que yo me demoré como unos cinco minutos arrodillada, yo no entendía, solo gritaba. O sea, esa fue mi primera reacción, gritar. Siento que fue como esos gritos de desahogo, de despojo, de descarga, de un año de no tener respuestas y en ese momento cuando ya reaccioné, abracé a Kevyn, me empecé a abrazar con todos, con el profe Pibe, fue como 'wow, definitivamente el tiempo de Dios es perfecto'", dijo.