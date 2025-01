Sacerdote que hizo parte del Desafío fue criticado por sensual baile: "No es de Dios"

El Padre Torvic ha sabido impactar en las redes sociales causando revuelo al demostrar que una persona entregada a la fe también puede hacer cosas fuera de la iglesia y que tiene una vida llena de intereses que no solo se atañen a la religión.

Tal fue el caso que su participación en el Desafío The Box 2022 dejó a más de uno con la boca abierta, dado que los fanáticos no se alcanzaron a imaginar que un sacerdote se iba a atrever a este tipo de competencia y mucho menos que era alguien que disfrutaba cuidar de su cuerpo y hacer ejercicio.

Es por esta razón que Hugo Molina, como realmente se llama, se ha encargado de utilizar sus redes para demostrar que un padre tiene una vida y que puede ser gracioso o disfrutar de las pequeñas cosas.

No obstante, en esta oportunidad despertó una ola de críticas a raíz de un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el cual se le pudo ver bailando los "pasos prohibidos" al ritmo de la canción de salsa choque 'Que Chimba Sog', en la que derrochó una mezcla de sensualidad y dotes artísticos.

A pesar de que el video cuenta con más de 26 mil reproducciones, varios seguidores del exparticipante del Desafío consideraron que esto no era apropiado para una figura religiosa como él: "Ay no padre, no se ve bien", "La Biblia lo decía, habrán señales del fin de los tiempos", "Es más padre mi papá que ese señor", "Que el señor te reprenda", "Lo que no es de Dios; es la maldad".

Por otra parte también hubo comentarios positivos hacia el Padre Torvic en los que destacaron que haga este tipo de actividades y muestre su felicidad, exaltando que esto también ayuda a su salud física y mental.

Es importante mencionar que el contenido de este sacerdote en redes sociales se caracteriza por ser o religioso, al explicar la palabra de Dios, o de baile y tendencias, lo cual también busca ligar con la espiritualidad: "definitivamente doy gracias por el talento del baile que me permite interactuar a través del lenguaje de la música y mostrar de manera muy sana que Dios no es aburrido".