¿Lo perdonaría? Anamar reveló si estaría dispuesta a volver con Renzo tras presuntos maltratos

El pasado 9 de diciembre, Anamar Restrepo, exparticipante del Desafío 2024, reveló que habría sido víctima de agresión por parte de Renzo Meneses , exconcursante del reality, y en sus redes sociales publicó varias fotografías en las que se podían apreciar hematomas en diversas partes de su cuerpo. Este caso de presunta violencia causó conmoción y revuelo, pues también mencionó a Karen como una tercera persona en discordia en la relación.

Desde que la joven paisa relató lo que estaba viviendo con el barranquillero y lo responsabilizó de lo que pudiera sucederle, muchos estaban a la espera de sus declaraciones y al día siguiente él aseguró que estaba "dispuesto a defender su inocencia" y comparecer ante las autoridades en cualquier diligencia.

Anamar reveló si quiere perdonar a Renzo

Para el sábado 14 de diciembre, en el programa La Red se emitió una extensa entrevista con Anamar , en la que dio todos los detalles sobre su tormentosa relación con Renzo , recordó las veces en las que hubo maltrato, confesó que presuntamente "lo mantenía" y los antecedentes que había con Karen.

Durante esta conversación ante el programa, la joven dijo: "Sí, si lo perdonaría. En el fondo de mi corazón estoy trabajando, en terapia, yendo a la iglesia y buscando las maneras de sanar mi corazón, dejar a un lado el odio y el rencor. Tampoco actuar desde el impuso y con rabia. No quiero que eso me afecte. Sí lo perdonaría, pero volver con él, no".

La azafata de vuelo hizo la claridad de que sería incapaz de retomar su relación sentimental con el modelo y que está enfocada en sanar y procesar el presunto maltrato al que estuvo expuesta.

Filtran audio de Anamar relatando las supuestas agresiones de Renzo: "me ahorcó"

La creadora de contenido, Yina Calderón, se pronunció acerca del caso Anamar y Renzo y dio a conocer nueva información que desató una polémica entre los usuarios de Internet, pues decidió escribirle directamente a Anamar, quien abrió su corazón y relató parte de lo que aparentemente había experimentado con su exnovio.

En la conversación de WhatsApp se logra escuchar cuando la Súper Humana dice: "Ya han habido varios encuentros de golpes, todo. Lo último fue que hace poquito me ahorcó, quebró el espejo del baño y se fue. Me enteré de que se fue de viaje con otra del Desafío y están por allá en Santa Marta".