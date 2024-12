Natalia y Darlyn habrían advertido sobre el supuesto "machismo" en la relación de Anamar y Renzo

La atención de los fanáticos del Desafío está cada vez más centrada en Anamar, quien el pasado 9 de noviembre acusó a Renzo, su expareja, de haberla agredido y traicionado con Karen Candia . Ante la polémica noticia, muchos internautas no solo han revivido los mensajes que compartió antes de la denuncia en los que al parecer mostraba señales de alarma , sino que también volvieron viral una conversación entre otros exparticipante del programa.

Natalia y Darlyn habían hablado sobre la toxicidad de Anamar y Renzo

En el capítulo del Desafío emitido el pasado 17de septiembre, se logra ver a los integrantes de la casa Tino reunidos en el piso mientras conversan sobre lo que supieron de sus compañeros cuando salieron a break. La primera en referirse al tema fue Darlyn, quien afirmó haber observado comportamientos desagradables por parte del Súper Humano.

"Nos paramos todos y Anamar se para y Renzo la siente y le dice 'usted se queda con nosotros'. Renzo la cela mucho pues para saber que a ella le gusta rumbear (...) Dizque una vez se fue a ver un partido con Kratos y le armó el show, el amigo. lo que he visto de él es que Renzo es lo más machista que hay en esta bendita vida", dijo Darlin.

Asimismo, especularon sobre el estado de su relación, pues desconocían si estaban juntos o si ya habían terminado su amorío. Alejo no se quedó atrás, pues también contó un comentario que él le hizo sobre el tipo de mujeres que le llamaban la atención.

"A mí él me dijo 'no, papi, a mí sí no me gusta una mujer empoderada ni nada de esas cosas, yo quiero una mujer que me cocine, que esté al pendiente de mí (...) Que me tenga todo al pelo' y yo era riéndome escuchándolo", dijo Alejo, mientras Natalia decía que Renzo era quien le pedía dinero a la excompetidora.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pues muchos se han solidarizado con la Súper Humana por las declaraciones que ofreció en redes sociales y le han deseado mucha fortaleza en este proceso que enfrenta con su expareja.

